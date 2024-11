Nach The Last of Us sichert sich nun auch die Fallout-Serie einen Kevin – Allein zu Haus-Star

Nachdem sich HBOs The Last of Us-Adaption für die zweite Staffel mit Catherine O’Hara bereits einen Star aus Kevin – Allein zu Haus sichern konnte, ist nun die Fallout-Serie an der Reihe, ein aus den beliebten Filmen bekanntes Gesicht zu verpflichten.

Auch bei eben jener steht eine zweite Season vor der Tür und Amazon arbeitet auf Hochtouren daran, namhafte Darstellerinnen und Darsteller für die geplanten Episoden in der Endzeit zu gewinnen. Mit keinem Geringeren als dem ehemals kleinen Unruhestifter, der mittlerweile zu einem gestandenen Mann herangewachsen ist, ist nun ein größerer Fang gelungen.

Fallout-Serie: Kevin sorgt demnächst für Chaos in der Postapokalypse

Wie Deadlines Quellen berichten, habe sich Macaulay Culkin, der in der Komödie, die bis heute bei vielen Fans zur Weihnachtszeit gehört wie die Geschenke unter dem Baum, dem Cast der Fallout-Serie für Staffel 2 angeschlossen. Er soll demzufolge in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein, während konkretere Details zu jener ausbleiben. Lediglich, dass Culkin einen „genial-verrückten Charakter-Typen“ spielen soll, liest man in den Berichten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Kinder-Star an einer Produktion von Amazon mitwirkt. Bereits in der animierten Serie The Second Best Hospital in the Galaxy verkörperte er an der Seite seiner Brüder einen Charakter. Darüber hinaus wurde ihm zuletzt eine Hauptrolle in der FX-Serie American Horror Story: Double Feature zuteil und auch in The Righteous Gemstones von HBO war Culkin vertreten.

Mit der Fallout-Serie darf er sich nun an die Seite von Lucy-Darstellerin Ella Purnell, die der durchgeknallten Jinx in Netflix‘ League of Legends-Adaption Arcane ihre Stimme leiht, Aaron Moten als stählerner Bruder Maximus, Alt-Star Kyle MacLachlan und dem in der Haut des Ghouls grandios spielenden Walton Goggins anschließen.

Wann wir das Gespann erneut in Action erleben, ist aktuell allerdings nicht ganz klar. Laut letzten Informationen soll die Fallout-Serie zumindest noch in diesem Monat ihre Dreharbeiten zu Season 2 aufnehmen. Zuletzt gab auch Purnell ein Update, die sich für Staffel 2 im Ödland fit macht. Mit der The Last of Us-Serie hingegen, bei der die eingangs erwähnte Catherine O’Hara vor der Kamera steht, dürfen wir ganz sicher im kommenden Jahr rechnen.

Quellen: Deadline