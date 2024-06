Mit Dragon Age: The Veilguard sagt Bioware dem Open World-Gedanken wieder Adieu

Welche Gemeinsamkeit haben Dragon Age: Inquisition, Mass Effect Andromeda und Anthem, also die letzten drei Veröffentlichungen von Bioware? Statt Kammerspiel haben sie Spieler*innen in deutlich offenere Gebiete entlassen, teilweise fast schon Open World-mäßig.

Mit dem kürzlich enthüllten Dragon Age: The Veilguard wendet man sich offenbar von diesem Weg wieder ab. Statt offener Welt beziehungsweise frei zugänglichen Hubwelten soll das kommende Rollenspiel des kanadischen Studios wieder etwas kleiner ausfallen – „missionsbasiert“, wie es von offizieller Seite heißt.

Dragon Age: The Veilguard ist ein „höchst kuratiertes Spiel“ statt Open World

Als Bioware am Abend des 11. Juni 2024 das erste Gameplay zu Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht, konzentriert sich die Präsentation ganz auf das Intro des mittlerweile vierten Serienteils. Das fällt arg linear aus, ist aber womöglich nicht nur auf die Anfangsminuten begrenzt. Dies deutet sich zumindest in einer Vorschau der englischsprachigen Kolleg*innen von IGN an.

Redakteurin Kat Bailey hatte bei ihrer Anspielmöglichkeit die Chance mit Game Directorin Corinne Busche, ein paar Worte zu wechseln. Dort kam es auch zur Frage, wie linear das neue Dragon Age wird. „Also, es ist ein missionsbasiertes Spiel. Alles ist von Hand gemacht, handgefertigt, sehr stark kuratiert“, heißt es von Busche.

Im späteren Spielverlauf gibt es zwar Gebiete, die sich etwas öffnen und optionale Inhalte bieten, aber eine enorme Freiheit ist offenbar nicht vorgesehen. Den Grund für diese Entscheidung liefert Busche direkt mit: „Wir glauben, dass wir auf diese Weise das beste narrative Erlebnis, die beste Moment-zu-Moment-Erfahrung erhalten“, wird die Verantwortliche zitiert.

Kann Bioware an vergangene Erfolge anknüpfen?

Ob Bioware mit der Abkehr von offenen Welten die richtige Entscheidung getroffen hat, bleibt noch abzuwarten. Sicher dürfte nur sein, dass Dragon Age: The Veilguard für das kanadische Studio ein wegweisender Titel werden dürfte. Nach zwei finanziellen Enttäuschungen in Folge und zehnjährigem Abstand zu Dragon Age: Inquisition fallen die Erwartungen gewiss nicht gering aus.

Spätestens im Herbst 2024 werden wir schlauer sein. Dann soll Dragon Age: The Veilguard für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen und im Herbstgeschäft mit einigen anderen großen Namen wie Assassin’s Creed Shadows oder Metaphor: ReFantazio konkurrieren.

