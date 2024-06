Elden Ring komplett im Koop-Modus? Entwickler haben nichts dagegen

Die beliebteste Mod für das Soulslike Elden Ring ermöglicht es euch, das Spiel komplett im Koop-Modus durchzuspielen. Eigentlich ist euch diese Art des Gameplays nur für bestimmte Areale und Bosskämpfe vorbehalten.

Und während dieser „Seamless Co-op“ (zu Deutsch: nahtloser Koop, wie das Add-on bei Nexusmods heißt) für viele eine neue Erfahrung darstellen könnte, das Spiel auf dem Weg zum demnächst erscheinenden DLC noch einmal neu zu erleben, gibt es Entwicklerstudio FromSoftware Ideen für künftige Projekte.

Erfolg der Koop-Mod von Elden Ring könnte Grundstein für künftige Projekte legen

Dass die Zwischenlande in Elden Ring nicht dazu gedacht sind, sie komplett zu zweit zu bereisen, zeigt schon der Umstand, dass man nur alleine auf seinem Pferd Sturmwind reiten kann. Der Koop-Aspekt sollte sich eigentlich darauf beschränken, einem Freund oder einer Freundin im Spiel beizutreten und bei einem der schweren Bosskämpfe zu unterstützen.

Wenn jemand das Erlebnis aber komplett zu zweit genießen möchte, spricht aus Sicht von Hidetaka Miyazaki, CEO von FromSoftware, nichts dagegen. „Das wollen wir nicht kleinreden, wenn jemand durch das ganze Spiel zusammen gehen möchte“, so Miyazaki im Interview mit PC Gamer. „Unsere Idee war für diesen Aspekt eigentlich ein lockerer Stil – ins Spiel mit einsteigen, Boss besiegen, wieder verschwinden.“

Dementsprechend ist es in Elden Ring auch einfacher, Hilfe im Kampf zu suchen, als es beispielsweise noch in Dark Souls war. Der Erfolg von Seamless Co-op mit über 3,7 Millionen Downloads blieb aber auch FromSoftware nicht verborgen. „Ich würde nicht sagen, dass wir für zukünftige Spiele nicht darüber nachdenken werden, einen Weg wie diesen einzuschlagen.“

Es hat zumindest den Anschein, als wüsste man beim nächsten Projekt der Souls-Macher schon recht genau, in welche Richtung es gehen könnte. Miyazaki selbst sagt zumindest, dass er sein Traum-Fantasy-RPG noch nicht verwirklicht hat – vielleicht ist ein zugänglicherer Koop-Modus ein Element, das ihm dabei hilft. Die Erweiterung Shadow of the Erdtree zum Erfolgs-Hit Elden Ring erscheint derweil am kommenden Freitag, dem 21. Juni.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quelle: PC Gamer, Nexusmods