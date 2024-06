Fallout: In Staffel 2 wird es mehr als nur um New Vegas gehen

Auf in neue Gefilde: Die zweite Staffel der Fallout-Serie von Amazon bringt Lucy und den Ghul in eine Stadt, die definitiv schon bessere Tage gesehen hat. Doch nicht nur das Schicksal von New Vegas wird in den zukünftigen Folgen stärker beleuchtet.

Dies haben die Showrunner, namentlich Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner, in einem neuen Interview verraten. Demnach plant das Team, sich noch intensiver mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und neue Blickwinkel zu finden.

Fallout: So wichtig wird New Vegas in Staffel 2

Dass es für die Protagonist*innen der Fallout-Serie demnächst nach – Achtung: Spoiler! – New Vegas geht, das hat die letzte Szene der ersten Staffel verraten. Fraglich bleibt allerdings, wie umfangreich der Besuch ausfällt. Darauf hat Wagner keine ausführliche Antwort im Interview mit The Wrap, stellt aber eines klar: „Wir werden uns auf jeden Fall in der Welt von New Vegas aufhalten und mit diesem Teil intensiv beschäftigen“, so einer der beiden Showrunner.

Schon zuvor hat Robertson-Dworet erwähnt, dass Fallout New Vegas ein Spiel sei, welches man in „vielerlei Hinsicht sehr bewundert“. Das Team würde sich sehr darauf freuen, die Mythologie des Rollenspiels zu erforschen. Immerhin würde es „großartige Ideen“ bieten und gleichzeitig „sehr düster“ sein.

Mit der Entscheidung, nach New Vegas zu reisen, stellt sich für Fans aber noch eine weitere Frage: Wird sich auf ein Kanon festgelegt? Immerhin wird den Spieler*innen am Ende überlassen, wer die Stadt zukünftig regiert. Hier gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, die über den Kurier und Mr. House bis hin zur Caesar’s Legion reichen. Es bleibt spannend, wie die Fallout-Serie auf diese Entscheidung reagiert.

Noch mehr Spotlight auf die Vorkriegszeit

Fallout Staffel 2 wird sich aber keinesfalls nur auf New Vegas und dessen Schicksal beziehen. Stattdessen möchte man auch noch mehr aus der Zeit vor dem Fall der Atombomben erzählen. „Wir sind sehr an dieser Vorkriegswelt interessiert“, gibt Wagner im Interview zu Wort. Natürlich wisse er, dass man auch die Gegenwarts-Geschichte vorantreiben muss, gleichzeitig sei man aber auch „sehr in die Vorkriegswelt verliebt“.

Darüber hinaus wird man mit der zweiten Staffel von Fallout mindestens zwei neue Roboter einführen. Welche? Das bleibt natürlich ein Geheimnis. Ebenso, ob neben Mr. House noch weitere Charaktere aus Fallout New Vegas einen Auftritt haben. Sicher ist nur eines: Die beiden Showrunner haben noch eine Menge Pläne für Fallout Season 2.

