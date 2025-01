Neuer The Witcher-Film auf Netflix lockt mit starkem Trailer kurz vor Release

Noch bevor Geralt mit dem Gesicht von Liam Hemsworth im Serienformat zurückkehrt, oder er erneut einen Fuß in die virtuelle Welt an der Seite der jüngst berufenen Haupthexerin Ciri im neuen The Witcher-Spiel setzt, bekommen wir ihn in einem taufrischen Animationsfilm auf Netflix zu sehen.

The Witcher: Sirens of the Deep darf sich seit Kurzem über einen brandneuen Trailer freuen, während er den Hype auf den bevorstehenden Start auf Netflix, der für den 11. Februar angesetzt ist, noch einmal ordentlich befeuert.

Neuer The Witcher-Film auf Netflix kommt am 11. Februar

Sirens of the Deep adaptiert eine der besten Kurzgeschichten aus Sapkowskis The Witcher-Universum – A Little Sacrifice. In eben jener gerät die sympathische Silbersträhne aufgrund eines verzwickten Heiratsantrags inmitten eines Konflikts zwischen den Menschen und dem geheimnisumwobenen Königreich eines Unterwasservolks. Damit ist der Plot zwar noch nicht ganz verraten, doch am besten verschafft ihr euch mit dem neuen Trailer zur Netflix-Animationsadaption erst einmal selbst einen Einblick:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine mysteriöse Macht scheint beide Parteien in einen unausweichlichen, kriegerischen Konflikt zu treiben, den nur Geralt, Jaskier und Begleitung Essi zu verhindern wissen. Schon wie der vorherige The Witcher-Film, Nightmare of the Wolf, wurde auch das kommende Werk vom Studio Mir übernommen und lockt mit einigen ausgezeichnet animierten Actionszenen ebenso wie einem coolen Charakterdesign, das tatsächlich den Charme von Sapwkowskis Serien- und Videospieladaptionen versprüht.

Passend dazu: Wie viele Veteranen arbeiten eigentlich an The Witcher 4?

Auch die Besetzung des neuen Witcher-Films selbst ist gewohnt hochkarätig, konnte man sich für Sirens of the Deep doch mit Doug Cockle den aus den Spielen bekannten Synchronsprecher sichern, während Jaskier und Yennefer von ihren verkörpernden Schauspielpendants aus der Live-Action-Umsetzung – namentlich Joey Batey und Anya Chalotra – vertont werden.

Serien-Fans dürfen sich gleich doppelt freuen: Für die neue The Witcher-Staffel kehrt ein beliebter Charakter zurück – allerdings ebenfalls mit einer frischen Visage. Und der dritte Spieleableger, Wild Hunt, gibt euch mit einer Bonusquest schon jetzt echte The Witcher 4-Vibes.

Quelle: YouTube / Netflix