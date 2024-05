God of War Ragnarök kommt endlich für PC – aber Sony will euch Ketten anlegen

„Boy, es ist wahr: Wir besuchen ein weiteres Mal den Computer!“ – im Rahmen der State of Play vom Mai 2024 hat Sony endlich die jüngst aufkommenden Gerüchte bestätigt: God of War Ragnarök erscheint für den PC.

Neben einem Trailer, haben Sony und das für die Portierung zuständige Studio Jetpack Interactive noch weitere Details verraten. Ein Punkt dürfte aber so manchen Fan bereits jetzt schon sauer aufstoßen, denn offenbar will man beim PlayStation-Konzern die eigenen Account-Zahlen weiter stärken. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen zusammen.

Release: Wann erscheint God of War Ragnarök für den PC?

Während Spieler*innen auf der PS5 bereits seit November 2022 das zweite nordische Abenteuer von Kratos und seinem Sohn Atreus erleben, müssen PC-Fans noch etwas warten. Am 19. September 2024 erfolgt der Release von God of War Ragnarök via Steam und Epic Games Store.

Preislich müsst ihr dabei wie schon bei den vorherigen Ports der PlayStation Studios 59,99 Euro auf den digitalen Tresen hinterlassen. Alternativ gibt es für zehn Euro mehr eine Digital Deluxe Edition, die ein paar zusätzliche Ingame-Boni, den digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook umfasst.

Welche Verbesserungen bietet die Portierung?

Die Steam-Seite von God of War Ragnarök und der Trailer verraten bereits, dass es auf dem PC ein paar Upgrades gibt. Unter anderem:

Ultra-Widescreen-Support: Sowohl 21:9-, als auch 32:9-Monitore werden von Haus aus unterstützt.

Sowohl 21:9-, als auch 32:9-Monitore werden von Haus aus unterstützt. Keine FPS-Begrenzung: God of War Ragnarök könnt ihr mit so vielen Bildern pro Sekunde erleben, wie eure Hardware es hergibt.

God of War Ragnarök könnt ihr mit so vielen Bildern pro Sekunde erleben, wie eure Hardware es hergibt. Upscaler an Bord: Sowohl Nvidia DLSS 3.7, als auch AMD FSR 3.1 und Intel XeSS 1.2 werden angeboten. Zusätzlich wird auch Nvidia Reflex unterstützt.

Sowohl Nvidia DLSS 3.7, als auch AMD FSR 3.1 und Intel XeSS 1.2 werden angeboten. Zusätzlich wird auch Nvidia Reflex unterstützt. Verbesserte Grafik: Schickere Reflexionen, mehr Geometrie-Details und höher aufgelöste Schatten soll die PC-Version liefern.

Systemanforderungen haben Sony und Jetpack Interactive, die zuvor auch schon den Vorgänger auf den PC gebracht haben, noch nicht verraten. Wir gehen jedoch davon aus, dass ihr zumindest für 4K und maximale Details einen High-End-PC besitzen müsst. Ob God of War Ragnarök auf dem Steam Deck laufen wird, bleibt abzuwarten.

Singleplayer mit PSN-Pflicht

Obwohl God of War Ragnarök auch für den PC ein reines Singleplayer-Erlebnis ist, werdet ihr auf ein PSN-Konto nicht verzichten können. Nachdem Sony bei Helldivers 2 einen Rückzieher machen musste und bei Ghost of Tsushima auf die freiwillige Schiene gesetzt wurde, ist mit God of War Ragnarök nun von Anfang an kein Entkommen möglich.

Sowohl auf der Produktseite bei Steam als auch im PS Blog heißt es, dass ihr zwingend zum Spielen einen Account im PSN benötigt. Habt ihr den nicht, müsst ihr offenbar auf die Reise von Kratos und Atreus verzichten. Entweder weil ihr euch kein Konto erstellen wollt oder weil ihr in einer Region wohnt, in der das PlayStation Network überhaupt nicht angeboten wird.

Betroffen sind davon über 170 Länder, deren Bewohner*innen God of War Ragnarök am PC schlicht nicht spielen dürfen. Es sei denn, Sony schafft es in den nächsten Wochen und Monaten, deutlich mehr Gefilde ins PSN zu integrieren. Immerhin kündigt das Unternehmen die Pflicht dieses Mal im Vorfeld an, anstatt sie erst im Nachhinein einfügen zu wollen.

Falls ihr trotz PSN-Zwang das Abenteuer erleben wollt, müsst ihr euch jetzt noch gedulden. In der Zwischenzeit könnt ihr ja unseren Test zu God of War Ragnarök verschlingen und erfahrt, warum dieses Action-Adventure so gut ist.

