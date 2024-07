Greedfall 2: Termin für Early Access im neuen Trailer verraten

Spyders macht es von nun an wie die Larian Studios: Das nächste Rollenspiel des französischen Studios erscheint erst im Early Access. Nun hat Publisher Nacon den genauen Releasetermin von Greedfall 2 verraten.

Nachdem der Vorgänger ein kleiner Überraschungshit war, dem vor allem aufgrund des limitierten Budgets irgendwann die Luft ausging, sind die Erwartungen an das Sequel natürlich ein wenig anders gelagert. Überraschend dürfte für einige sein, dass Greedfall 2 auf ein ganz anderes Kampfsystem setzt.

Greedfall 2: Wann genau ist der Release?

Laut Nacon und Spyders ist der Release von Greedfall 2: The Dying World für den 24. September 2024 geplant. Vorerst allerdings nur im Early Accesss und auch nur auf dem PC. Erst mit der Veröffentlichung der Vollversion, die für 2025 geplant ist, sollen auch Spieler*innen auf der PS5 und Xbox Series X|S in den Genuss des Rollenspiels kommen.

Inhaltlich erwarten euch im Early Access die ersten Hauptkapitel von Greedfall 2. Unter anderem dürft ihr bereits die Regionen Teer Fradee, Thynia und Uxantis erkunden, sowie einige der Charaktere und Begleiter*innen kennenlernen. Während der Vorabphase sollen dann nach und nach weitere Features und Inhalte hinzugefügt werden, darunter neue Zonen, Fertigkeiten, Gefährten und einiges mehr.

In Sachen Story ist Greedfall 2 übrigens ein Prequel: Die Geschichte beginnt bereits drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Serienteils. Dieses Mal schlüpft ihr in die Rolle eines Eingeborenen von Teer Fradee, welcher aus seiner Heimat gewaltsam entführt und auf den Kontinent Gacane gebracht wird. Der Heimat der Kolonisten, die schon zu dieser Zeit unter der Malichor-Plage leiden.

Die größte Neuerung findet sich im Kampf

Bis hierhin klingt Greedfall 2 noch nach einer recht typischen Fortsetzung. Dennoch gibt es eine Änderung, die deutlich hevorsticht: Statt Haudrauf-Action gibt es nun ein Kampfsystem, welches sich unter anderem mit Dragon Age: Origins vergleichen lässt. Die Kämpfe verlaufen demnach weiterhin in Echtzeit, aber ihr gebt Befehle und könnt jederzeit das Geschehen pausieren, um taktische Änderungen vorzunehmen.

Wie gut diese Änderung am Ende bei den Spieler*innen ankommt, werden wir wohl spätestens am 24. September 2024 das erste Mal erfahren. Und während Greedfall 2 taktischer wird, orientiert sich Dragon Age: The Veilguard noch stärker an actionreichen Kämpfen und nackten Erlebnissen.

