GTA 5: Diese Fakten könnten selbst Hardcore-Fans überraschen

Grand Theft Auto 5 steckt voller Details, die selbst eingefleischte Fans noch überraschen könnten. Youtuber Real_Chrizzl hat deshalb für ein Video viel spannendes Hintergrundwissen zusammengetragen: Vom authentischen Gang-Mitgliedern über DJs, die ihren Weg vom echten Leben ins Spiel gefunden haben, bis hin zu verstecken In-Game-Funktionen.

In diesem Artikel erfahrt ihr die kuriosen Fakten über Charaktere, prominente Gäste und kleine Features, die allesamt zum Kultstatus von Los Santos beigetragen haben und von denen ihr bisher vielleicht noch nichts wusstet.

GTA 5: Hier sind 7 kuriose Fakten

1. Die harten Typen von Los Santos sind real

In Los Santos begegnet ihr vielen zwielichtigen Gangs. Deren Anhänger*innen wurden mitunter von Real-Life-Mitgliedern gesprochen. Für Rockstar waren authentische Dialoge und Stimmen wichtig, um einen möglichst realistischen Eindruck der Spielwelt zu erschaffen.

2. Lazlow Jones – diesen Radiomoderator gibt es wirklich

Lazlow ist nicht nur eine Spielfigur, sondern auch ein echter Radiomoderator aus den USA, der seinen ersten großen Auftritt in GTA 3 feierte.

3. Noch mehr Prominente aus dem echten Leben

Neben Lazlow gibt es prominente DJs wie Solomon, Dixon oder The Blessed Madonna (ehemals The Black Madonna), die sich selbst im After Hours Update für GTA 5 Online spielen.

4. Lamar und Franklin – Der berühmte Roasting-Dialog

Die berühmte Roasting-Szene von Lamar und Franklin hat sich über die Jahre zu einem Meme entwickelt. Die beiden Original-Schauspieler Slink Johnson und Shawn Fonteno haben die Szene nachgestellt und damit die Community begeistert.

Seht selbst:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

5. „Mafiöse“ Vetternwirtschaft bei Rockstar Games

Shawn Fonteno ist übrigens der Cousin von Christopher Bellard, der dem Charakter CJ in San Andreas seine Stimme lieh. Ein Fall von Vetternwirtschaft bei Rockstar?

6. Selbst für GTA zu krass: Mit offenem Verdeck in die Waschanlage fahren

Fährt man mit offenem Verdeck in die Waschanlage, schließt das Spiel das Verdeck automatisch.

7. Rockstar kaufte Mod für 10.000 Dollar

Ein Fan-Mod, der die Ladezeiten des Spiels um bis zu 70 Prozent verkürzte, wurde 2021 offiziell von Rockstar für die stolze Summe von 10.000 Dollar gekauft.

Lesetipp: GTA 6: Blockbuster-Spiel bricht ausgerechnet diesen Rekord – „haben uns gewarnt“

Gute Aussichten für GTA 6

Auch wenn viele der genannten Spielereien aus GTA 5 nicht für die gesamte Community relevant sind, weist die Liebe zum Detail seitens der Entwickler*innen darauf hin, dass das kommende Spiel GTA 6 seine Fans noch jahrelang beschäftigen wird.

Immerhin findet der GTA 6-Release relativ sicher im Herbst 2025 statt. Schon bald erscheint hoffentlich auch ein frischer Trailer – denn mittlerweile hält Rockstar einen traurigen Rekord dabei, Fans auf offizielle Nachrichten über GTA 6 warten zu lassen. Es bleibt spannend.

Quellen: Youtube/ Real_Chrizzl, Youtube/ Playstation Haven

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Das Titelbild dieses Artikels wurde von der Redaktion unter Verwendung von Midjourney erstellt.