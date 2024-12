Haunted Chocolatier: Neue Screenshots begleiten aktuelles Entwickler-Update – Zwei Charaktere angeteasert

Wir kennen und lieben ihn als Entwickler von Stardew Valley: ConcernedApe aka Eric Barone. Sein Debüt in der Spielebranche ist der ungeschlagene Hit in seinem Genre. Viele haben versucht, das Farming-Spiel zu kopieren, keines davon hat den Erfolg des Originals reproduzieren können. Mit diesem Ruf im Gepäck hat sich Barone vorgenommen, ein weiteres Spiel auf die Beine zu stellen – und zwar Haunted Chocolatier.

Lange war es still um das Projekt, da Stardew Valley noch immer viel Hinwendung in Anspruch nahm. Jetzt, nachdem Update 1.6 des Cozy Game-Riesen über den Berg ist, teilt der Entwickler neue Screenshots und ein paar Gedanken zum kommenden Game rund um Geister und Schokolade.

Haunted Chocolatier: Keine Sorge, es wird kommen

Auf seiner Webseite meldet sich Eric Barone mit einer Nachricht an alle, die seit der Ankündigung von Haunted Chocolatier im Jahr 2021 sehnlichst auf neue Informationen warten. Darin erklärt er, dass Stardew Valley ihn weiterhin beschäftigt und er sich von der stark involvierten Community dazu motiviert fühlt, noch nicht mit der Welt von Pelikanstadt abzuschließen. Auf ähnliche Weise äußerte er sich hierzu bereits in einem kürzlichen Interview.

„Trotzdem habe ich ein starkes Bedürfnis, mehr Spiele zu schaffen“, schreibt er weiter in seinem aktuellen Beitrag. „Ich möchte noch viel mehr mit euch teilen, zu Haunted Chocolatier und darüber hinaus.“ Einiges an Mühen sei laut ihm bereits in die Entwicklung des Pixel-RPGs geflossen. Momentaner Stand: Das grobe Gerüst steht, jetzt muss noch aufgefüllt werden. Wie die Spielwelt zurzeit aussieht, verrät Barone über wenige unkommentierte Screenshots, die seinem Post beigefügt sind.

Haunted Chocolatier mit vier kleinen Einblicken

In einem der Bilder ist ein Haus in einer Winterlandschaft zu sehen, neben dem ein kleines Feld wächst. Zwei andere zeigen je einen Kampf gegen eine Horde an Schleimen und ein Ausrüstungsmenü komplett mit Slots für Schild, Waffe, Gürtel, Socken und mehr. Außerdem wird uns ein Blick auf zwei Charakterporträts gewährt. Eine Person mit Ohrringen und lila Haaren, so wie eine mit kurzem blonden Haar und hochstehendem Kragen. Fans rätseln gebannt um die Details hinter den Screenshots.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich weiß, viele Leute freuen sich darauf, Haunted Chocolatier zu spielen und sind eventuell enttäuscht zu hören, dass es noch seine Zeit braucht„, betont Barone im Hinblick auf die Zukunft des Spiels. Er nimmt sich vor, künftig von neuen Schritten zu berichten. Solche sind auch anderswo zu beobachten, und zwar im Stardew Valley-ähnlichen Cozy Game Fields of Mistria, das kürzlich in eine neue Version gewechselt ist.

Quellen: hauntedchocolatier.net, r/StardewValley