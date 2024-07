Kommt Elden Ring tatsächlich als Film? Jetzt äußert sich sogar Game of Thrones-Autor George R.R. Martin mit einem kryptischen Hinweis

Nachdem vor wenigen Tagen bereits das Gerücht rund um eine Film- oder gar eine ganze TV-Serienadaption von Elden Ring in Umlauf geriet, verdichten sich langsam aber sicher die Hinweise. Ganz zur Freude vieler Spielender, denen es schon kurz nach dem Release des Shadow of the Erdtree-DLC nach frischem Futter dürsten dürfte.

Auf spielerischer Seite sieht es da aber vorerst mau aus: Die Erweiterung soll die einzige für Elden Ring bleiben – auch wenn ein Sequel vorstellbar ist. Die Wartezeit auf ein solches könnte uns ein Film oder eine Serie durchaus schmackhaft verkürzen und nun spricht sogar Game of Thrones-Autor und Zwischenlande-Mitschöpfer George R.R. Martin über eine derartige Umsetzung – wenn auch in Rätseln.

Elden Ring: Kommt ein Film oder eine Serie? Das sagt George R.R. Martin höchstpersönlich

Videospielverfilmungen erleben in der jüngeren Vergangenheit eine wahre Renaissance: Neben der etwas älteren, aber nicht weniger gefeierten The Last of Us-Serie springen einem zwangsläufig auch der Kinokassen-durchschlagende Super Mario Bros.-Film oder die zuletzt auf Amazon reichlich und zu Recht gehypte Fallout-Serie ins Gedächtnis. Was spricht da also gegen eine Adaption eines weiteren Spielemeilensteins wie Elden Ring?

Entwickler FromSoftwares Präsidenten Hidetaka Miyazaki einem jüngsten Interview zufolge nichts: Er könne sich einen Film zu einem seiner Spieleuniversen durchaus vorstellen, wie er zuletzt verriet. Allerdings sei dabei auch ein starker Partner, der mehr Erfahrung als FromSoftware im Film- und Serien-Business hat, vonnöten, wie er im selben Atemzug klarstellt.

Und als wären die wohlig klingenden Worte Miyazakis noch nicht genug Musik in den Ohren der Filmfans, lassen auch die gerade noch trocknenden Zeilen im Blog des Game of Thrones-Autors George R.R. Martins aufhorchen. Dieser erzählt zwar ganz in Autoren-Manier erst einmal von dem Gewinn des Nebula Awards, den er für sein Mitwirken am World Building Elden Rings einheimsen durfte, ehe er sich zu den Gerüchten um eine filmische Umsetzung äußert.

„Oh, und zu den Gerüchten, die ihr vielleicht über einen Spielfilm oder eine Fernsehserie zu Elden Ring gehört habt… Ich habe nichts zu sagen“, heißt es im Blogeintrag Martins und weiter: „Kein Wort, nein, gar nichts, ich weiß nichts, ihr habt nie einen Pieps von mir gehört, still still still. Was für ein Gerücht?“ Wir dürfen also weiterhin gespannt sein, ob wir Elden Ring schon bald nicht mehr nur an der Konsole oder dem PC genießen dürfen, oder ob sich der Game of Thrones-Autor hier nur einen Spaß erlaubt hat. FromSoftwares Präsident Hidetaka Miyazaki verriet an anderer Stelle zuletzt, dass man mit Elden Ring studiointern am Limit angelangt sei.

Quellen: George R.R. Martin Blog