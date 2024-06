Legend of Zelda-Spieler startet wahnsinnigen No Death-Run

Wer ein Spiel in- und auswendig kennt und vielleicht mit hundert Prozent abgeschlossen hat, aber einfach nicht davon loskommt, muss sich selbst neue Herausforderungen stellen. So sieht es auf jeden Fall ein Reddit-User, der vorhat, sich einer wahren Mammutaufgabe in The Legend of Zelda zu stellen.

Im Tears of the Kingdom-Reddit hat YaBoiNick87 angekündigt, nicht nur das letzte Zelda-Spiel, sondern davor auch noch das 2017 erschienene Breath of the Wild in einem kombinierten No-Death-Run durchzuzocken. Die Kommentare reichen von Neugier bis schierer Fassungslosigkeit.

Breath of the Wild und Tears of the Kingdom in einem Stück?

Dabei will YaBoiNick87 nicht nur einfach mal so die Hauptquests beider Spiele am Stück durchspielen, ohne zu sterben, er hat sich zusätzlich auch noch mehrere Regeln auferlegt und die Erfüllung zahlreicher Missionen zur Aufgabe gemacht. Einer der Aufhängungspunkte, die ihm nach Meinung der Community am ehesten das Genick brechen könnte: Ereilt ihn in Tears of the Kingdom das Game Over, muss er am Anfang von Breath of the Wild wieder beginnen – was einem Verlust von Spielstunden in dreistelliger Höhe gleichkäme.

Nicht nur will der ambitionierte Zelda-Zocker alle vier Titanen befreien sowie alle Schreine und Nebenquests absolvieren, sondern geht auch die fordernden Aufgaben der DLCs an. Sowohl die Masterschwert-Prüfungen als auch die Quest „Ballade der Recken“ sollen gelöst werden. Zudem will er alle Monstermedaillen von Kilton haben, wofür unter anderem alle Moldugas, Hinox und Iwarocks besiegt werden müssen.

Da steht Link ja einiges bevor… Credit: Nintendo / Nintendo

Dabei steht ihm lediglich einmal pro Bosskampf Mipha’s Gebet zur Verfügung – die in der ersten Erweiterung eingeführte Majora’s Maske, die Link vor den Angriffen der meisten Monster schützen würde, darf nicht, beziehungsweise erst in Tears of the Kingdom genutzt werden. In diesem Abenteuer wiederum sollen alle Schreine, Tempel, Untergrund-Arenen absolviert, alle Lichtwurzeln und Drachentränen gefunden sowie alle Monstermedaillen und Yiga-Baupläne gesammelt werden.

Nach Game Over zurück an den Start vor dem Start

Die Kommentare unter der Ankündigung versuchen YaBoiNick87 davon zu überzeugen, wenigstens die Regel herauszunehmen, dass er nach einem Game Over in Tears of the Kingdom wieder im vorherigen Spiel starten müsse. „Es gibt nichts, was sich weniger lustig anhört als dieser selbst auferlegte Gaming-Albtraum“, sagt einer. „Schaff die erste Regel in Tears ab, sodass du im schlimmsten Fall nur das neu starten musst“, bittet ein anderer.

Vergleiche mit… sagen wir passionierten Souls-Spielern, die Dark Souls 1 bis 3 ohne Tod durchgezogen haben, kommen auf. „Manche Menschen sind einfach nur Masochisten.“ Allein die Masterschwert-Prüfungen lassen einigen User*innen förmlich die Haare zu Berge stehen. „Das Spiel 20-mal neu starten, weil ich immer an der gleichen Stelle gestorben bin – es würde mich Jahre kosten.“

Der Threadersteller hat mittlerweile angekündigt, dass er seine Mission auch aufzeichnen und Videos auf Youtube hochladen möchte. Für die Haupt- und Nebenaufgaben werden auf HowLongToBeat 98 beziehungsweise 116 Stunden veranschlagt (wobei die DLC-Inhalte noch nicht mit eingerechnet sind). Es könnte also eine lange Reise werden. Nicht ganz so lang wird wahrscheinlich das kommende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom werden.

