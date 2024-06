Nintendo Direct wird morgen gestreamt

Es ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, seit Nintendo verkündet hat, im Juni eine ihrer Online-Showcases Nintendo Direct veranstalten zu wollen. Jetzt hat das japanische Spieleunternehmen offiziell einen genauen Zeitpunkt enthüllt.

Und tatsächlich startet die Präsentation schon am morgigen Dienstag. Wie schon seit der ersten Ankündigung vor einigen Wochen klar ist, sollten Nintendo-Fans, die sich sehnlichst Infos über die Switch 2 wünschen, ihre Erwartungen runterschrauben.

Was bringt das zweite Halbjahr auf der Nintendo Switch?

Explizit erwähnt wird nämlich, dass es keine Infos, ja nicht einmal eine Erwähnung des von Fans und Fachpresse erwarteten Switch-Nachfolgers geben wird. Stattdessen soll sich die Nintendo Direct auf Spiele fokussieren, die im zweiten Halbjahr 2024 für die Hybrid-Konsole erscheinen sollen.

Display content from YouTube

Spannend genug, schließlich sind für diesen Zeitraum nämlich bisher keine Spiele angekündigt, die von den Japanern selbst entwickelt werden – das HD-Remaster von Luigi’s Mansion 2 erscheint noch am 27. Juni. Die Nintendo Direct wird am Dienstag, 18. Juni, um 16 Uhr europäischer Zeit stattfinden und etwa 40 Minuten andauern. Wer sie online verfolgen will, kann das unter anderem auf der offiziellen Homepage von Nintendo tun.

Spiele anderer Entwickler*innen, um die es gehen könnte, da sie noch 2024 erscheinen und auch für einen Switch-Release vorgesehen sind, könnten unter anderem Harry Potter: Quidditch Champions, Sonic x Shadows Generations, Lollipop Chainsaw: RePOP, Cat Quest 3 oder das auf dem Summer Game Fest angekündigte Lego Horizon Adventures sein.

Quelle: PM, Youtube / Nintendo of America