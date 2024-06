Noch 5 Kapitel: Eine der beliebtesten Mangareihen der letzten 10 Jahre endet

Eine der derzeit populärsten und erfolgreichsten Manga-Reihen neigt sich dem Ende zu. Wie Mangaka Kohei Horikoshi mitteilte, wird sein Shonen-Manga My Hero Academia in diesem Sommer zu seinem Abschluss kommen.

Nach über 420 Kapiteln werden in den nächsten Wochen nur noch fünf weitere in der Geschichte von den Nachwuchs-Superhelden um Izuku „Deku“ Midoriya, Ochako „Uravity“ Uraraka oder Katsuki „Kacchan“ Bakugo hinzukommen. Fast gleichzeitig zum Ende der Reihe erscheint auch noch ein weiterer Film.

My Hero Academia: Dekus Reise geht zu Ende

Vor fast genau zehn Jahren, am 7. Juli 2014, erschien das erste Kapitel von My Hero Academia (im japanischen Original: Boku No Hiro Akademia). In einer Welt, in der viele Menschen mit besonderen Kräften – sogenannten Macken – geboren werden, steht im Zentrum der Handlung eine Schulklasse aus Kindern, die zu Superheld*innen ausgebildet werden wollen. Hauptfigur ist dabei der anfangs eher unsichere Izuku Midoriya, genannt Deku, der im Geheimen von seinem Idol – dem Helden All Might – in seiner Superkraft trainiert wird.

Neben Freundschaften innerhalb der Klasse steht natürlich das Training im Fokus, in dem die Klasse 1-A nicht nur ihre Fähigkeiten zu beherrschen lernt, sondern auch im Team arbeiten muss. Früh in der Handlung tritt jedoch auch die Allianz der Schurken unter der Leitung von Tomura Shigaraki auf den Plan – und die Kräfte der Nachwuchsheld*innen sind früher als gedacht gefragt.

Die Serie hat über die Jahre hinweg nicht nur 40 Sammelbände plus Spin-off-Reihen und natürlich eine Anime-Adaption sowie bisher drei Kinofilme mit Leben und Handlung gefüllt, sondern in der Anime-Welt auch beliebte Charaktere wie Shoto Todoroki, Froppy, Hawks oder Mirko hervorgebracht, die längst über das Franchise hinaus bekannt geworden sind. Nachdem Schöpfer Horikoshi schon vor zwei Jahren verlauten ließ, dass die Reihe länger laufe, als er für möglich gehalten hatte, wird er in diesem Sommer einen endgültigen Schlussstrich ziehen.

Mangaka Horikoshi bedankt sich bei Fans für ihre Treue

„Einige denken sich wahrscheinlich: ‚Immer noch fünf Kapitel?‘, während andere sagen: ‚Nur noch fünf Kapitel?‘; aber ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass alle diese letzten Kapitel genießen werden“, sagte der Mangaka (Danke an Gamesradar für die Übersetzung). „Ich durfte Deku und seine Freunde für fast zehn Jahre zeichnen – also danke an alle, die immer weiter gelesen haben. Es war ein Traum.“

Das 430. und letzte Kapitel wird in Japan am 5. August in der Manga-Zeitschrift Weekly Shonen Jump erscheinen. Nur drei Tage vorher startet in den dortigen Kinos der vierte Film aus der Reihe „My Hero Academia the Movie: You’re Next“. Die vorherigen drei Filme können in Deutschland auf Netflix gestreamt werden, die komplette Anime-Reihe steht auf Crunchyroll zur Verfügung. Alle Manga-Kapitel könnt ihr auf Englisch und legal auf Mangaplus lesen. Währenddessen wurden die ersten neuen Schauspieler für die zweite Staffel der Live-Action-Serie zu One Piece bekanntgegeben.

Quelle: Gamesradar