One Piece: Fan stößt auf unerwartete Parallelen

Mit dem Ende des Egghead-Arcs in One Piece, das wieder einmal vollgestopft war mit interessanten Charakteren, unglaublichen Enthüllungen und spannenden Kämpfen, beschäftigen sich viele Fans auch mit Ereignissen mit großer Symbolkraft, die in diesem Abenteuerabschnitt geschehen sind.

So listet der User Panini auf Twitter beispielsweise einige spannende Details des Mangas auf, in denen er Szenen, Charakterinteraktionen oder Entwicklungen aus dem Egghead Arc mit denen aus dem wichtigen Sabaody Arc, das einen Wendepunkt für die gesamte Strohhutbande markierte, vergleicht.

One Piece: Kizaru, Bonney und Bartholomäus Bär mit einschneidenden Auftritten

Unter dem Titel „Egghead spiegelt Sabaody“ zeigt Panini einige deutliche Überschneidungen beziehungsweise vergleichbare Ereignisse, die darauf schließen lassen, dass die vergangenen Kapitel ebenfalls der Auftakt zu einer massiven Entwicklung von Ruffy und Co. führen könnten; was dieses Mal bedeutet: Das Endgame von One Piece beginnt und alles steuert unaufhaltsam auf den großen Höhepunkt zu.

Tatsächlich ist es interessant, zu sehen, wie bestimmte Charaktere, Entwicklungen und Aufeinandertreffen aus dem Sabaody Arc, das vor mittlerweile über 16 Jahren begann, in den jüngsten Ereignissen wieder aufgegriffen wurden. Aber Achtung: Die Vergleiche behandeln Teile der Story, die bisher nur in den freien Kapiteln erschienen sind – wer lediglich die gebundenen Mangabände liest, für den gilt Spoiler-Gefahr!

Mit Eustass Kid und Trafalgar Law wurden auf dem Sabaody Archipel zwei der populärsten Charaktere der schlimmsten Generation eingeführt. Mit Letzterem verband Ruffy später eine lange Partnerschaft der Piratenallianz. Auf Wa No Kuni kämpften alle drei zusammen gegen Big Mom und Kaido. Zu Beginn des Egghead-Arcs wurde gezeigt, wie beide Kapitäne mit ihrer Bande eine vernichtende Niederlage erlebt haben – Kid gegen Shanks und Law gegen Blackbeard.

Admiral Kizaru hat in beiden Arcs seine zentrale Rolle. Während er Ruffys Aktionen auf Sabaody stoppte, haben sich die Verhältnisse auf Egghead gedreht. Einst konnte Rayleigh einen Angriff des Admirals stoppen, weil er als hundertmal stärker gilt. Jetzt schaffte Ruffy dieses Kunststück und behauptet, seit damals hundertmal stärker geworden zu sein. Der Strohhut konnte seine Freunde auf Sabaody nicht beschützen; diese Erfahrung musste nun auch Kizaru machen.

Ebenfalls ist Bartholomäus Bär eine wichtige Figur in beiden Handlungssträngen. Ohne dass Ruffy es damals ahnte, hat Bär ihn und seine Crew nach dem Angriff auf einen der Himmeldrachenmenschen gerettet, indem er sie in die ganze Welt verstreute. Auf Egghead griff Bär mit Jaygarcia Saturn einen der Himmelsdrachenmenschen an und wurde von Ruffy unterstützt.

Auch Jewelry Bonney tauchte auf Sabaody zum ersten Mal auf. Damals warf die Zorro zu Boden, der dabei war, einen Himmeldrachenmenschen mit dem Schwert anzugreifen. Genau dies wiederum tat Bonney kürzlich auf Egghead – sie stieß ein Schwert direkt in den Leib von Saturn.

Ruffy und Saturn stellen innerhalb ihrer Gruppierungen wichtige Charaktere in den Arcs dar. Während die als Supernovae bezeichneten Rookies sich auf Sabaody sammelten, kommen die Fünf Weisen auf Egghead zusammen. Damals konnten alle Piraten von dem Archipel fliehen, nur Ruffy fiel der Marine beziehungsweise Bär in die Hände; nach den jüngsten Ereignissen kehrten die Weisen nach Mary Joa zurück, nur Saturn nicht. Interessant ist auch, dass Ruffys Identität nach dessen Verschwinden vom Emporkömmling DeMaro Black übernommen wurde, nun wiederum kann Catharina Devon dank ihrer Teufelskräfte die Identität von Saturn übernehmen.

Sabaody markierte einen Wendepunkt

Das Ende des Sabaody Arcs leitete einst Ruffys Alleingang mit dem Einbruch nach Impel Down sowie die Entscheidungsschlacht von Marine Ford ein, bevor es zum Timeskip in der Story von One Piece kam. Aktuell steht die Reise der Strohhutbande auf die Rieseninsel Elban an – mittlerweile ist Monkey D. Ruffy offiziell einer der Vier Kaiser und grade der gebündelten Macht der Fünf Weisen entkommen.

Die ganze Welt weiß um die Stärke des Gummimanns und derzeit scheint es so, als wäre so gut wie niemand seinen Kräften gewachsen. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei One Piece weitergeht, müsst ihr euch noch etwas gedulden – diese Woche macht der Manga eine Pause. Wenn ihr wissen wollt wann es weitergeht und wo ihr One Piece lesen könnt, können wir euch weiterhelfen.

Quelle: Twitter / @writingpanini