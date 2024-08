One Piece auf Netflix: Insider verrät überraschenden Spoiler

Mit dem mehr als 1.000 Kapitel umspannenden Manga und dem fast genauso langen Anime ist für die Live-Action-Serie von One Piece auf Netflix eigentlich schon klar, wohin die Reise gehen wird.

Hat man sich in der ersten Staffel dem East Blue gewidmet und die ersten fünf Mitglieder der Strohhutbande zusammengetrommelt, segelt die Crew auf der Flying Lamb nun als nächstes auf die Grand Line. Doch welche Teile wird die 2. Staffel, bei der vor Kurzem die Dreharbeiten begonnen haben, wirklich umfassen? Ein Synchronsprecher verriet nun versehentlich einen entscheidenden Hinweis.

Bestätigt: Ace wird in der 2. Staffel der One Piece-Live-Action-Serie zu sehen sein

Dass die Strohhüte in der 2. Staffel der One Piece-Live-Action-Serie mindestens zum Rivers Mountain und nach Logue Town, Little Garden sowie Drumm schippern werden, dürfte eigentlich klar sein. Es kommt also zum zweiten Zusammenstoß mit der Baroque Firma, nachdem Zorro in der ersten Staffel Mr. 7 besiegte – ein Moment, der im Manga und Anime übrigens nur Offscreen stattfand. Fraglich bleibt, ob Ruffys Bande es auch nach Alabasta schafft.

Toshio Furukawa, der Synchronsprecher von Ruffys Bruder Ace, enthüllte nun aber unabsichtlich, dass er ebenfalls in der 2. Staffel einen Auftritt bekommt. Auf einer Convention namens Otakuthon wurde er von der Twitter-Nutzerin ohimetenshi interviewt und verriet, dass er Ace liebend gerne auch im angekündigten One Piece-Remake von WIT Studio sprechen würde, bislang aber keine Einladung dafür bekommen habe.

Dafür bestätigte er, dass er dem Nutzer der Feuerfrucht in der Japanischen Synchronisation der 2. Staffel der Live-Action-Serie seine Stimme leihen werde – womit der Auftritt von Ace als gesichert gilt. Er taucht das erste Mal in Kapitel 154 beziehungsweise Episode 91 auf, wo er einem der Bewohner von Drumm Ruffys Steckbrief in die Hand drückt und ihm die Nachricht mitgibt, er warte in zehn Tagen in Alabasta auf ihn. Mindestens diese Szene wird also auch in der kommenden zweiten Season zu sehen sein.

Zwar ist Ace vor allem in der ausgetrockneten Wüstenregion zugegen, wo Ruffy und er sich innerhalb der Serie das erste Mal begegnen. Furukawas Enthüllung kann aber natürlich auch bedeuten, dass Season 2 kurz vor Alabasta endet und seine Stimme lediglich für den kurzen Austausch auf Drumm gebraucht wird. Sein Schauspieler ist hingegen noch nicht bestätigt – ganz im Gegensatz zu einer ganzen Menge anderer Kandidat*innen, die bereits fleißig für die One Piece-Live-Action-Serie vor der Kamera stehen.

Quelle: Twitter /@ohimetenshi