PlayStation: Zusätzliche Funktion geplant – für diese Nutzer

Sony könnte schon bald eine neue Funktion für PlayStation-Gamer*innen einführen, bei der Smartphones als Second Screen verwendet werden. Laut einem kürzlich eingereichten Patent plant der Konsolenhersteller eine Verbindung zwischen PlayStation-Controllern oder Konsolen und Mobilgeräten.

Diese zweite Bildschirmoption soll den Spielerinnen und Spielern, die Unterstützung brauchen, Live-Hinweise während des Zockens bieten, wie beispielsweise Informationen über besondere Schwachstellen von Gegnern oder Eingabekommandos für spezielle Aktionen wie Ausweichen oder Angriffe.

Neues PlayStation-Patent: Schaut Sony etwa bei Nintendo ab?

Wie Gamerant berichtet, erinnert die Idee eines Second Screens an frühere Nintendo-Konzepte, etwa den Touchscreen der DS-Handhelds oder das Wii U-GamePad. Auch wenn das Patent nicht garantiert, dass diese Funktion jemals umgesetzt wird, zeigt es, dass Sony weiterhin an neuen Wegen arbeitet, um das Spielerlebnis auf der PlayStation zu verbessern.

Die Verknüpfung der Hardware-Komponenten soll dabei kabelgebunden erfolgen, wie die laut Gamerant zum Patent gehörigen Illustrationen zeigen. Alternativ scheint aber auch eine drahtlose Verbindung zwischen Handy und Controller möglich. Insgesamt könnte dies eine interessante Ergänzung zu Sonys bisherigem Angebot darstellen.

Second Screen: Neue Gameplay-Möglichkeiten

Falls Sony das Patent tatsächlich umsetzt, könnte die Nutzung von Smartphones als Second Screen über bloße Gameplay-Hilfen hinausgehen. Neben In-Game-Hinweisen könnten auch Features wie Touchscreen-basierte Steuerung eingeführt werden, ähnlich wie bei den erwähnten Nintendo-Systemen. Das würde Spieler*innen eine zusätzliche Ebene der Interaktivität bieten und möglicherweise immersivere Spielerfahrungen ermöglichen.

Die Idee ist nicht völlig neu, denn bereits jetzt lassen sich DualSense-Controller mit Smartphones verbinden, um via PS Remote Play PlayStation-Titel auf mobilen Geräten zu spielen. Diese Funktion stellt eine kostengünstigere Alternative zu Sonys PlayStation Portal dar, das auf einen eingebauten LED-Bildschirm setzt.

Mit dem Second-Screen-Ansatz könnten jedoch neue Wege erschlossen werden, die weit über das Streamen hinausgehen. Ob und wann Sony dieses Feature einführt, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig gibt es weiterhin Gerüchte über ein neues PlayStation-Handheld, das sich derzeit angeblich in der Entwicklung befindet.

