PlayStation: Konkurrenz-Produkt zur Nintendo Switch laut Hinweisen aktuell in Arbeit

Lang ist es her, dass Sony und Nintendo auf dem Markt der Handheld-Konsolen gemeinsam um die Gunst der Spieler*innen gebuhlt haben. Während sich Nintendo mit dem Marktführer-Modell Switch mittlerweile in Sicherheit wägt, scheint Sony den nächsten Gegenschlag vorzubereiten.

Der letzte Versuch, eine portable PlayStation zu etablieren, hat nicht gerade das Machtgefälle zwischen beiden Unternehmen erschüttert. Es wird also Zeit, neue Pläne zu schmieden – und genau damit scheint Sony gerade beschäftigt zu sein.

PlayStation womöglich bald mit neuer Handheld-Konsole

Wie Bloomberg (via IGN) berichtet, reift bei Sony zurzeit ein Projekt, das den Release einer eigenständigen neuen Handheld-Konsole für PlayStation 5-Spiele zur Folge haben könnte. Anonyme Insider haben diese Information an Bloomberg weitergetragen. Ihren Aussagen zufolge will das Unternehmen die potenzielle Abnehmerschaft für PlayStation-Spiele erweitern. Eine Stellungnahme seitens Sony gibt vorerst nicht, die Möglichkeit eines Kommentars wurde von den Kontaktierten abgelehnt.

Ob die Nintendo Switch 2, deren baldige Ankündigung von Fans sehnlichst herbei gewünscht wird, sich im Hinblick auf Sonys Vorhaben warm anziehen muss, bleibt fraglich. Der Release einer weiteren handlichen PlayStation sei mindestens noch einige Jahre entfernt, behaupten Bloombergs Quellen. Außerdem könnte sich Sony in der Zwischenzeit entscheiden, das in Entwicklung befindliche Produkt nicht zu veröffentlichen und die Blaupausen zu verwerfen.

Falls ihr euch erinnert, 2023 erschien die PlayStation Portal als eine Art verlängerter Arm für die PS5. Da der Besitz einer Heimkonsole für den Gebrauch zumindest bis vor Kurzem noch zwingend notwendig war und jetzt nur durch Cloud-Streaming ausgehebelt wurde, zählt dieser Eintrag in Sonys Geschichte nicht eindeutig als Nachfolger der waschechten Handhelds, die mit der PS Vita nach 2011 allmählich ausstarben.

Jetziger Stand von Handhelds und der PlayStation

Mit der noch jungen Ausarbeitung alleinstehender Handheld-Hardware hinkt Sony dem Trend der Videospiel-Branche stark hinterher. Auch wenn die Nintendo Switch den Bereich zweifellos dominiert, haben sich mittlerweile einige Herausforderer dazugesellt. Da wären zum Beispiel Valves Steam Deck, das ROG Ally von ASUS oder das Lenovo Legion. Selbst Microsofts Xbox-Produktreihe steht einer portablen Version schon länger offen gegenüber, wie Firmenchef Phil Spencer zugibt.

Parallel zu Plänen für eine neue Konsolen-Serie dürften bei Sony ebenfalls Arbeiten an der nicht mehr allzu weit entfernten PS6 laufen. Momentan regiert als neueste Schöpfung des Hauses allerdings noch die PlayStation 5 Pro. Doch die vorige Generation gerät nicht in Vergessenheit, immerhin war erst vor Kurzem eine limitierte Edition der PS5 Slim wieder verfügbar.

