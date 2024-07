Project M: Horror-Entwickler Bloober Team arbeitet an brandneuem Titel für Nintendo-Plattformen

Der polnische Horrorspiel-Entwickler Bloober Team, der unter anderem für Layers of Fear, The Medium oder Konamis kommendes Silent Hill 2 verantwortlich ist, verkündet nun, an einem neuen Projekt für Nintendos Plattformen zu arbeiten.

Bis jetzt bezog man sich dabei auf den Arbeitstitel Project M. Und auch zum Budget, der für die Entwickelnden bereitsteht, verlor man ein paar Worte.

Project M: Was Bloober Team zum neuen Nintendo-Titel verrät

Im Rahmen eines Interviews erwähnte Bloober Team zu Beginn der Woche bereits einen frischen Vertreter, der bislang auf den bereits erwähnten Namen, Project M, hört. Für diesen stehe zwar ein Budget bereit, welches „signifikant geringer“ als das, was Bloober Team von bisherigen Projekten gewohnt ist, ausfallen soll. Allerdings arbeite man für die Entwicklung „in Kooperation mit den besten Videospielschöpfern der Welt für Nintendos Plattformen“ zusammen.

„Obwohl das Budget von Projekt M deutlich geringer ist als das der Spiele, an denen wir bei Bloober Team arbeiten, ist es aufgrund unserer langfristigen Pläne extrem wichtig. Außerdem arbeiten wir daran in Zusammenarbeit mit den weltbesten Spieleentwicklern für Nintendo-Plattformen, so dass wir es uns nicht leisten können, nur ein anständiges Spiel zu entwickeln“, so heißt es ganz konkret seitens Bloober Team-CEO Piotr Babieno gegenüber PAP Biznes (via ResetEra).

Interessanterweise überschneidet sich der Zeitpunkt von Bloober Teams Ankündigung mit der durchaus bizarren Enthüllung eines neuen Horrorspiels namens Emio, welches Nintendo jüngst auf ungewöhnliche Art und Weise anteaserte. Zwar hat Bloober bislang nicht bestätigt, worum es sich bei Project M genau handeln wird, dies hält Fans des Mario-Konzerns jedoch nicht davon ab, wild zu spekulieren, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Ankündigungen gibt.

Weiter heißt es im Interview, dass wir mit den ersten Ankündigungen zu Project M noch „später in diesem Jahr“ rechnen können. Der Titel selbst soll darüber hinaus das Second Party-Portfolio unter Bloobers Broken Mirror Games-Marke eröffnen. Spannend bleibt auch, worauf genau mit den besagten Nintendo-Plattformen abgezielt wird. Womöglich erscheint Project M nämlich auch auf dem Nintendo Switch-Nachfolger, der noch im aktuellen Fiskaljahr angekündigt werden soll.

