PS5: Neue praktische Funktion für Discord – so einfach wird es

Aus der Kooperation zwischen Tech-Giganten Sony und dem gerade unter Gamer*innen beliebtem Messaging-Dienst Discord, geht jetzt ein neues Feature hervor.

Mit der frisch angekündigten Funktion soll es euch ermöglicht werden, mit eurer PlayStation 5 (PS5) direkt einem Discord-Sprachchat beizutreten. Bisher wart ihr auf PC oder Smartphone angewiesen, wolltet ihr einem solchen Kanal beiwohnen.

Wie funktioniert die neue Discord-Funktion für eure PS5?

Übrigens: Sony und Discord berichten inhaltlich ähnlich über die neue Funktion, in der Tonalität sehr aber unterschiedlich. Während Sony nüchtern erklärt, wie ihr mit eurer PS5 künftig Discord-Sprachchats beitretet, fragt euch Discords Blog, ob ihr mit eurem Crossplay-Team kommunizieren möchtet, während ihr Bugs bekämpft. Von der unterschiedlichen Tonart abgesehen: Wie wird das mit den Discord-Sprachchats über eure PlayStation 5 nun praktisch funktionieren?

Klappen soll das erleichterte Reinspringen in einen Sprachchat bei Discord wie folgt: Wählt die Discord-Registrierkarte in der Game Base aus. Dazu müsst ihr euch im PS5-Kontrollzentrum befinden. Sucht jetzt den Discord-Server oder die DM-Gruppe aus, dem ihr euch anschließen möchtet. Auswählen müsst ihr zuletzt den von euch bevorzugten Sprachkanal.

Ein weiterer Vorteil der erweiterten Zusammenarbeit soll sein: Sobald euch andere Discord-Nutzer*innen anrufen, erhaltet ihr auf eurer PS5 eine Benachrichtigung – danach könnt ihr sofort beitreten. Voraussetzung für das Feature ist natürlich, dass euer PlayStation Network-Account mit Discord verbunden ist. Wie das funktioniert, könnt ihr bei Discord nachlesen.

Wem das zu wortlastig war: Auf dem YouTube-Kanal von PlayStation wird euch mit in einem rund eine Minute langem Video launig nahegebracht, wie das Ganze funktionieren wird.

Die neue Funktion wird im Verlauf der nächsten Wochen ausgerollt. Zuerst sollen Spieler*innen in Japan und im asiatischen Raum in den Genuss kommen. Danach sind wir als Europäer*innen an der Reihe, gefolgt von Australien und Neuseeland. Zuletzt folgen der Mittlere Osten und amerikanische Kontinent.

Wann das Feature auch dezidiert für in Deutschland lebende Spieler*innen zur Verfügung stehen wird, ist aktuell nicht bekannt. Allzu lange kann es vermutlich nicht dauern. Wir haben uns sowohl mit Sony als auch Discord in Verbindung gesetzt, werden euch an dieser Stelle informieren, sobald neue Infos bereitstehen. Wollt ihr wissen, welche Neuerungen mit dem PS5-Update 9.4 einhergehen, solltet ihr in unseren dazugehörigen Artikel reinlesen.

