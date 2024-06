Rocket League: Gleich 9 coole und zeitlich begrenzte Spielmodi könnt ihr aktuell auch in euren Custom Games zocken

Rocket League-Fans aufgepasst: Wie die Entwickler über die sozialen Netzwerke nun bekannt geben, habt ihr womöglich eine besonders coole Ergänzung im actionreichen Auto-Fußball-Hit verpasst. Dieser betrifft die zeitlich limiterten Spielmodi, kurz LTM genannt.

Von eben jenen wurden mit dem Start der 15. Saison gleich neun verschiedene für diverse Matchmaking-Varianten freigeschaltet. Um welche es sich dabei handelt, darauf weist man nun noch einmal kurz und knapp hin.

Rocket League: Diese 9 Limited Time Modes stehen euch mit Saison 15 auch in euren privaten Matches zur Auswahl

Die mittlerweile 15. Season des populären Multiplayer-Spaßes ist zwar bereits seit einigen Tagen angelaufen, dennoch haben viele Fans des Fußball-Fahrzeug-Fests womöglich eine besonders spannende Neuerung in den Patch Notes der frischen Rocket League-Saison verpasst. Diese betrifft die zeitlich begrenzten Spielmodi, von denen sich folgende neun seitdem auch in euren privaten Spielen, den Online-Freundschaftspartien sowie benutzerdefinierten Turnierspielen unkompliziert starten lassen:

Passend zum Start der tatsächlichen Fußball-Europameisterschaft, die in diesem Jahr in Deutschland ausgetragen wird, bringen die Entwickler so nur noch mehr Abwechslung und Spielspaß auf das von Reifenspuren gespickte Spielfeld von Rocket League. Ihr müsst so nämlich nicht mehr länger darauf warten, die neuen LTMs in euren Duell-Arcade-Playlists zu finden.

Dabei erwartet euch, wie dem englischsprachigen Twitter-Post zu entnehmen ist, die Modi:

Beach Ball

Boomer Ball

Zerstörung

Dropshot Rumble

Moonball

Pinball

Speed Demon

Spike Rush

Super Cube

Jene müssen nicht länger über die sogenannten Mutator-Einstellungen abgerufen werden. Neu hinzu kamen mit Saison 15 übrigens auch die LTMs Eggstra Special-Modus, G-Force Frenzy sowie Gridiron. Wer die aktuellen Patch Notes bislang ohnehin nicht auf dem Schirm hatte, der findet sie noch einmal auf der offiziellen Webseite.

Rocket League-Fans steht mit der Ankündigung einer eigenen Weltmeisterschaft, die von der FIFA – der Weltfußballorganisation – ausgetragen wird, ohnehin eine spannende Zeit bevor. Gleich 16 Nationalmannschaften aus aller Welt sollen in den Farben ihres Landes auflaufen, weitere Details will man im Laufe der kommenden Wochen und Monate bekanntgeben.

Quellen: Twitter / @RocketLeague, PSYONIX TEAM/ Rocket League