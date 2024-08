Silent Hill 2 Remake: Ausführliches Gameplay-Video macht Lust auf mehr

Nachdem jüngst das Embargo für Previews und Anspielerfahrungen gefallen ist, versorgen uns frühe Vögel mit den ersten Würmern zum Silent Hill 2 Remake. Doch damit nicht genug, denn auch für das Auge wird schon vor Release einiges geboten.

Und dabei meinen wir gar nicht einmal den taufrischen Trailer, den das Bloober Team und Konami uns zuletzt serviert haben: Ein besonders ausführliches Video zeigt nun fast eine halbe Stunde Gameplay auf der PS5.

Pyramid Head, Kampfsystem & mehr: 27 Minuten Gameplay vom Silent Hill 2 Remake

Schon vor einigen Tagen gab man uns seitens Entwicklerstudio Bloober Team und Publisher Konami zu verstehen, dass sich das Silent Hill 2 Remake und seine Promotion in den letzten Zügen befänden. Der jüngst erschienene, schaurig-schöne Story-Trailer machte den Anfang, nun wehen die ersten Previews der internationalen Fachpresse mit dem Wind des stillen Berges ins Haus.

Nachdem die Kollegen bekannter Portale wie Gamespot oder Screenrant also bereits ihr kritisches Auge auf die Neuauflage des 2001 erschienenen Horror-Urgesteins werfen durften, warteten wir geduldig das Urteil ab. Das Ergebnis: Die vorläufigen Pressestimmen zum Silent Hill 2 Remake dürften Grusel-Gourmets das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Doch auch das Auge isst bekanntermaßen mit und für dieses gibt es frische Spielszenen zu erblicken.

Geschlagene 27 Minuten lang lässt uns ein taufrisches Gameplay-Video über James Schulter schauen und somit einen Blick auf das Kampfsystem und einige Elemente des Spiels und ihrer Welt werfen. Apropos über die Schulter: Eine Neuerung des Silent Hill 2 Remakes betrifft die Kamera, bei der sich die Entwickler gegen das Design des 2001er-Originals und für eine permanente Third Person-Perspektive entschieden. Wie das aussieht, seht ihr neben einigen weiteren Änderungen im obigen Video. Dabei handele es sich Bloober zufolge um eine Möglichkeit für die Entwickelnden, „die Welt etwas reichhaltiger zu gestalten“.

Auf einen alten Bekannten stoßen wir innerhalb der halben Stunde Gameplay-Footage ebenfalls: Aufmerksamen Beobachtern dürfte der Auftritt Pyramid Heads, dem wohl ikonischsten Gegner der Silent Hill-Reihe, nicht entgangen sein. Das Silent Hill 2 Remake erscheint am 8. Oktober und alle Infos, die ihr vorab braucht haben wir an anderer Stelle für euch zusammengefasst. Käufer der Deluxe Edition werden einige Tage früher – am 6. Oktober – auf den vielversprechend wirkenden und heißersehnten Horror-Trip geschickt. Und nur wenige Tage vorher werden Gruselgenießer mit dem Until Dawn Remake für die PS5 sogar ein weiteres Mal verwöhnt.

