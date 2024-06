The First Descendant: Preload-Termine, Systemanforderungen und Co.

Nach ein paar auf dem Markt ja schon fast obligatorischen Verschiebungen kommt der Koop-Loot-Shooter The First Descendant Anfang nächste Woche nun endlich zu uns. Das futuristische Free-to-play-Spektakel, das ihr mit bis zu vier Spieler*innen zocken könnt, war ursprünglich schon für 2023 angedacht.

Doch die letzten Beta-Tests sowie ein öffentlicher Playtest Ende Mai haben offensichtlich zu einem befriedigenden Ergebnis geführt, sodass ihr schon bald mit Charakteren wie Lepic, Ajax und Bunny in ein actiongeladenes Abenteuer vorstoßt. Wir geben euch den Release-Zeitplan und die technischen Fakten.

Was ihr zum Release von The First Descendant wissen müsst.

The First Descendant wird am kommenden Dienstag, den 2. Juli erscheinen, starten könnt ihr ab 9 Uhr morgens deutscher Zeit. Ganz Ungeduldige dürfen das Spiel am Wochenende schon einmal im Vorfeld herunterladen: Der Preload startet schon am Sonntag, 30. Juni, ebenfalls ab 9 Uhr.

Wer das Spiel auf dem PC genießen möchte, braucht zwingend mindestens Windows 10, Version 20H2, für x64-basierte Systeme, DirectX Version 12 sowie 50 Gigabyte verfügbaren Speicherplatz. Die weiteren Anforderungen:

Mindestanforderung Empfohlen CPU Intel i5-3570

AMD FX-8350 Intel i7-7700K

AMD Ryzen 5 2600X Systemspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM VGA GeForce GTX 1050Ti

AMD Radeon RX 570 GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600XT

Informationen über die Grafikmodi gibt es hier:

Die Grafikmodi für The First Descendant auf den unterschiedlichen Konsolen. (Bildquelle: Nexon)

In The First Descendant schlüpft ihr in eine von bisher 14 Rollen mit unterschiedlichen Hintergründen. In einer abwechslungsreichen und mythischen Welt seid ihr die Nachfahren der Menschheit, die auf eine Jagd nach einem geheimnisvollen Artefakt gegen mächtige außerirdische Rassen antreten. Der Koop-Shooter erscheint am 2. Juli für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie auf Steam für PC.

