The Last of Us Part 2: Sony gängelt PC-Spieler erneut mit nervigem Feature

Es gab eine Zeit, da war die Freude über PlayStation-Spiele auf dem PC noch wirklich groß. Mittlerweile ist die Euphorie jedoch öfters mal getrübt, so auch bei The Last of Us Part 2. Denn erneut bereichert Sony den Port um ein Feature, welches nicht so wirklich benötigt wird.

Wir wissen bereits, dass die PC-Umsetzung der Remastered-Version am 3. April erscheint – sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store. Inhaltlich gibt es das Paket, welches schon Anfang 2024 für die PS5 veröffentlicht wurde, sprich ein paar grafische Verbesserungen und zusätzliche Inhalte, wie etwa den Roguelike-Modus – und ein Konto-Zwang.

The Last of Us Part 2: Sony hält am PSN für PC fest

Nachdem Sony bei Helldivers 2 noch auf Granit bezüglich eines verpflichtenden PSN-Accounts für die PC-Version gestoßen ist, sieht es bei den später veröffentlichten Spielen anders aus. Im Falle von Ghost of Tsushima ergab ein solcher Zwang aufgrund des Multiplayer-Modus vielleicht noch Sinn, bei Horizon: Zero Dawn Remastered, Until Dawn oder God of War Ragnarök darf das aber durchaus angezweifelt werden.

Immerhin handelt es sich um reine Singleplayer-Erfahrungen – genau wie bei The Last of Us Part 2. Wenig überraschend benötigt aber auch die Fortsetzung des postapokalyptischen Naughty Dog-Abenteuers zwingend ein PSN-Konto, damit ihr es am PC spielen könnt. Dies geht aus der Produktseite auf Steam hervor: Dort lässt sich der Shooter seit kurzem vorbestellen.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test der PS5-Version von The Last of Us Part 2

Offiziell soll der PSN-Zwang dazu dienen, um die Online-Funktionen besser zu schützen. Davon gibt es jedoch im zweiten The Last of Us abseits einer Bestenliste im Roguelike-Modus No Return gar keine. Und während für viele das Anlegen eines Accounts eine zwar nervige, aber nicht unbedingt problematische Hürde darstellt, ist es in vielen anderen Ländern gar nicht erst möglich ist, ein PSN-Konto zu erstellen.

Auch Spider-Man 2 betroffen

Übrigens leidet nicht nur die PC-Version von The Last of Us Part 2 unter diesem Zwang. Die bereits am 30. Januar erscheinende Portierung von Marvel’s Spider-Man 2 setzt ebenfalls darauf, dass ihr zum Spielen einen PSN-Account benötigt. Andernfalls schaut ihr in die Röhre.

Vermutlich wird es von nun an so sein, dass ausnahmslos jedes von Sony veröffentlichte Spiel am PC ein PSN-Konto benötigt – Spider-Man 2 und The Last of Us Part 2 werden gewiss nicht die letzten sein. Ohne PSN könnt ihr immerhin ab April die zweite Staffel der The Last of Us-Serie schauen.

