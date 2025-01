The Witcher: Härteste Quest ließ sogar Entwickler verzweifeln – „Habe meinen Verstand und meinen Schlaf verloren“

Die The Witcher-Reihe, insbesondere ihr dritter Ableger, The Wild Hunt, zählt bis heute zu den populärsten Videospielfranchises der vergangenen Jahrzehnte und neben Cyberpunk 2077 wohl auch zu den Meilensteinen CD Projekt Reds.

Entwickler Paweł Sasko, seines Zeichens Associate Director des Cyberpunk 2077-Sequels mit dem Codenamen Project Orion, verrät nun, an welcher Stelle ihn seine Liebe zu The Witcher 3 fast um den Verstand gebracht hat. Schuld daran trägt eine besonders harte Quest.

Diese The Witcher-Quest brachte selbst seinen Entwickler um den Verstand

Sasko zählt zu den alten Eisen unter den Entwicklerinnen und Entwicklern von CD Projekt, war er doch bereits als Lead Quest Designer für The Witcher 3 zuständig. Einen Namen machte er sich darüber hinaus aber mit Kommentaren und Einblicken in die Entstehungsprozesse eben derer Projekte, an denen er gewerkelt hat. Eine aktuellere Anekdote dreht sich nun um eine der bekannteren Missionen im Haupterzählstrang von The Witcher 3: Die Schlacht von Kaer Morhen, die recht zum Ende der Mainstory ausgefochten wird und Sasko einiges an Kopfschmerzen bereitete.

https://twitter.com/PaweSasko/status/1881495700321849839

„Die schwierigste Quest, die ich je entworfen und umgesetzt habe“, verrät Sasko ganz ohne Umschweife als Antwort auf die Frage eines Fans im sozialen Netzwerk Twitter. „Besonders der technische Teil hat mich umgehauen, so viele Sonderlösungen und Verzweigungen. Ich habe meinen Verstand und meinen Schlaf verloren, als ich versucht habe, es zusammenzustellen. Ich freue mich, dass es euch gefällt“, heißt es dort weiter.

Einen solch komplexen Titel wie The Witcher 3, der eine Vielzahl an Entscheidungsmöglichkeiten, Verzweigungen und potenziellen Ausgängen seiner Erzählung bietet, zu entwickeln, dürfte ohnehin kein Kinderspiel sein. Wenn ein solch erfahrener Entwickler wie Paweł Sasko dann auch noch zugibt, bei der Arbeit derartig ins Schwitzen gekommen zu sein, sollte man ihm also unentwegt Glauben schenken.

Umso beeindruckender ist es, dass derartige Szenarien die kreativen Köpfe hinter CD Projekt Reds Türen nicht davon abgehalten hat, nach der The Witcher-Reihe einen vergleichbaren, wenn nicht gar komplexeren und vielschichtigeren Titel wie Cyberpunk 2077 zu entwickeln. Und selbst damit schien man nicht genug zu haben, denn auf das bereits erwähnte Cyberpunk 2 und natürlich auch The Witcher 4, das von einem eingespielten Team betreut wird, dürfen wir uns ja jetzt schon freuen.

