Wegen GTA 6: Andere Publisher trauen sich wohl nicht, euch ein Releasedatum für ihre Spiele zu nennen

Der anstehende Release von GTA 6 sorgt nicht nur für überquellende Vorfreude bei Fans und erwartungsvolles Händereiben bei Rockstar selbst, sondern hat die ganze Spieleindustrie samt Publisher-Landschaft fest im Griff.

Die blickt allerdings nicht unbedingt einem freudigen Tag entgegen, sondern bekommt anscheinend schon jetzt Probleme aufgrund des nahenden Datums. Immerhin will niemand riskieren, gleichzeitig mit Grand Theft Auto 6 zu veröffentlichen.

GTA 6 macht Spiele-Publisher nervös

Im Herbst 2025 soll es so weit sein, dann erscheint endlich das lang und innig ersehnte GTA 6. Aktuellen Informationen zufolge soll dieser Zeitraum eingehalten werden können – auch wenn eine für die Branche mittlerweile übliche Verschiebung Wartenden weiter im Kopf herumspukt. Obwohl von einem verworfenen Termin erstmal nicht die Rede ist, bleibt immer noch die Frage offen, in welchem Monat und an welchem Tag genau wir mit dem nächsten GTA rechnen dürfen.

Während Rockstar sich mit Konkretisierungen ordentlich Zeit lässt, scheinen einige andere Spiele-Publisher in die Handlungsunfähigkeit zu fallen. So berichtet es zumindest das Portal Bloomberg (via gamespot). Games, die ebenfalls für den Herbst 2025 angedacht sind, sollen demnach so lange wie nötig ohne festen Release auskommen. Sprich bis man sicherstellen kann, dass sie mit möglichst großem Abstand zu GTA 6 erscheinen.

Was sagt der Ausblick auf 2025 zur GTA 6-Sorge?

Wenn man einen Blick auf die Spiele-Releases des nächsten Jahres blickt, sind nach dem Frühjahr noch recht wenig feste Daten zu verzeichnen. Beweis für die Informationen aus Bloombergs Quelle ist das erstmal nicht, solange sich die Liste demnächst weiter füllt und keine gähnende Lücke rund um die wahrscheinliche Veröffentlichung von GTA 6 bestehen bleibt.

Wie viele Mutige sich von der Mega-Konkurrenz letztendlich nicht abschrecken lassen und Vielfalt in die zweite Jahreshälfte bringen, werden wir abwarten müssen. Genauso wie alle weiteren Details zu GTA 6, die sich leider bisher nur rar auffinden lassen. Wenigstens werdet ihr zu GTA Online reichlich mit Nachrichten versorgt, die zurzeit vor allem das kommende Update zum Inhalt haben.

Quellen: Gamespot