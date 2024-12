Wie ein neues „Assassin’s Creed“ vom Deus Ex-Mastermind persönlich – Steampunk-Sensation mit Blockbuster-Potenzial

Erinnert ihr euch noch an Warren Spector? Der in der Videospielbranche legendäre Mann hat uns über die Jahre einige der nicht minder legendärsten Titel serviert – wobei Deus Ex, System Shock und Thief: The Dark Project absoluten Legendenstatus innehaben dürften.

Aber genug der legendären Legenden – hin zu frischen Spielen. Ein solches hatte Herr Spector für die Game Awards 2024 im Reisegepäck; dasselbe erinnert in einem entscheidenden Punkt frappierend an ein Assassin’s Creed aus dem Hause Ubisoft.

Könnte euch auch gefallen, wenn ihr Assassin’s Creed mögt: Thick as Thieves

Was da bei den Game Awards aufgeschlagen ist, und mit einer Laufzeit von etwas mehr als eineinhalb Minuten um eure Aufmerksamkeit buhlte, ist der Bekanntmachungs-Trailer zu einem gänzlich neuen Spiel mit namens Thick as Thieves. Die englischsprachige Redewendung lässt sich ins Deutsche etwa mit dem bei uns geläufigen „wie Pech und Schwefel“ übertragen. Bleiben wir aber beim Original-Titel – denn der offenbart mit dem „Thieves“ aus „Thick as Thieves“ bereits, wohin die Reise für dieses Multiplayer-Spiel im Steampunk-Setting gehen könnte.

Wie schon im Spector’schen Looking Glass-Klassiker Dark Project, der im Original Thief: The Dark Project hieß, gehen wir auf Raubzug. Aber deutlich behänder, als das 1998 der Fall war. In Thick as Thieves müsst ihr zur Meisterdieb*in aufsteigen – dürft dabei die Nacht nutzen, um euch Diebesgut zu krallen.

Rasant erzählt im nachstehenden Trailer:

Ist’s euch im Verlauf des Trailers aufgefallen? Nicht nur geht es in dem von Otherside Entertainment entwickelten Titel halsbrecherisch über Stühle und Bänke (und Dachgiebel) – das ganze wirkt in etwa, wie ein Assassin’s Creed aus der Ego-Perspektive. Dafür stehen auch zackig hervorgeholte Greifhaken und Balancieren entlang hoch hängender Kabel. Assassin’s Creed ist ein Vergleich, der sich uns aufdrängt, ein anderer wäre die Dishonored-Reihe. Aber so oder so, sitzen bei Otherside Entertainment zwei Looking Glass-Veteranen im Boot – einmal genannter Warren Spector, dann Paul Neurath (System Shock 2, Arx Fatalis).

Was ihr sonst noch über Thick as Thieves wissen müsst

Trotz solcher geballten Urgestein-Power, solltet ihr eure Vorfreude flach halten: Thick As Thieves wird voraussichtlich erst 2026 erscheinen – dann für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auf Steam dürft ihr euch Thick as Thieves aber schon jetzt heimlich auf die Wunschliste schieben. Wir sind gespannt wie Garretts Bogen, was Spector, Neurath und Otherside Entertainment da im besten Wortsinn zusammengaunern. Apropos Ganov*innen: Die gibt es auch zuhauf in Mafia: The Old Country – und das wohl schon nächstes Jahr.

