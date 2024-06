Xbox Game Pass Juni: Letzte Chance – dieses Spiele gibt es nur noch heute im Abo

Die Mitte eines Monats ist immer ein Stichtag für Abonnenten des Xbox Game Pass: An diesem Tag verabschieden sich nämlich in der Regel gleich mehrere Spiele aus dem Abo-Service. Auch im Juni trifft es eine Handvoll der Unterhaltungssoftware, die ihr fortan separat erwerben müsst, solltet ihr weiterhin an ihnen Interesse haben.

Genauer gesagt habt ihr sogar nur noch heute, am 14. Juni 2024, Zeit, die folgenden Spiele nachzuholen oder zu beenden. Alternativ könnt ihr sie auch noch derzeit mit einem Rabatt von 20 Prozent dauerhaft kaufen.

Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen das Abo am 15. Juni

Im Detail stehen mit dem 15. Juni 2024 fünf Spiele weniger im Xbox Game Pass zur Auswahl. Dabei handelt es sich um diese Titel:

High on Life

Rune Factory 4 Special

Bramble: The Mountain King

The Bookwalker

Spacelines from the Far Out

Mit High on Life entscheidet sich vor allem ein Spiel für den Abgang, welches beim Release noch für Rekorde gesorgt hat: Im Dezember 2022 war der humorvolle Shooter der bis dato erfolgreichste Third-Party- und Singleplayer-Titel des Xbox Game Pass. Hilfreich war dabei gewiss die skurrile Art des Ego-Shooters, die sich unter anderem darin manifestiert, dass eure Waffen mit euch reden.

Aber nicht nur um High on Life ist es schade. Auch das düstere, wie mitreißende Adventure Bramble: The Moutain King ist auf jeden Fall einen Blick wert. Falls ihr dieses bislang verpasst habt, könnt ihr es immerhin sogar noch im Laufe des Tages durchspielen: Mit gerade einmal rund fünf Stunden Spielzeit laut howlongtobeat ist es ein angenehmer Snack.

Wo aber einerseits diese Spiele den Rücktritt antreten, folgen andere dem verlockenden Duft des Aboservice. Im Juni dürft ihr euch vor allem über Rollenspiel- und Horror-Zuwachs im Xbox Game Pass freuen.

Quelle: Xbox App, howlongtobeat