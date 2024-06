Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele spült die zweite Juni-Welle in den Abo-Service

Während sich das Wetter nicht entscheiden kann, ob es angesichts des bevorstehenden Sommeranfangs endlich konstant warm wird oder wechselhaft bleibt, weiß man beim Xbox Game Pass genau, was man will: neue Spiele.

Wie jeden Monat werden die in zwei Chargen angeliefert, weshalb es nun Zeit ist für die zweite Welle an frischen Titeln, die den Abo-Service im Juni bereichern werden. Satte sechs Spiele sind dieses Mal am Start und wir haben natürlich nicht nur ihre Namen und Plattformen, sondern auch genaue Daten für euch, damit ihr euch entsprechende Highlights bereits im Kalender markieren könnt.

Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele der zweiten Juni-Welle

Bevor wir zu den sechs Neuankündigungen für den Xbox Game Pass kommen, nochmal ein kleiner Rückbezug auf die letzte Enthüllung, denn ab heute ist das in dessen Rahmen versprochene Still Wakes the Deep auf allen Plattformen verfügbar: Puzzle-Horror vom Entwicklerstudio The Chinese Room, die sich schon für Dear Esther und Everybody‚s Gone to the Rapture verantwortlich zeichneten.

Wenn euch schauriger Spaß nicht unbedingt vor die Flimmerkiste locken kann, klingen die folgenden, in den nächsten Tagen und Wochen in den Xbox Game Pass wandernden Titel möglicherweise verlockender:

My Time at Sandrock (PC, Konsole, Cloud) – Ab 19. Juni 2024

(PC, Konsole, Cloud) – Ab 19. Juni 2024 Keplerth (PC) – Ab 20. Juni 2024

(PC) – Ab 20. Juni 2024 EA Sports FC 24 (PC, Konsole, Cloud via EA Play) – Ab 24. Juni 2024

(PC, Konsole, Cloud via EA Play) – Ab 24. Juni 2024 SteamWorld Dig (Konsole, Cloud) – Ab 26. Juni 2024

(Konsole, Cloud) – Ab 26. Juni 2024 SteamWorld Dig 2 (PC, Konsole) – Ab 26. Juni 2024

(PC, Konsole) – Ab 26. Juni 2024 Robin Hood: Sherwood Builders (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – Ab 27. Juni 2024

Mechanische Schatzsucher kommen mit SteamWorld Dig und dessen Nachfolger diesen Monat entsprechend doppelt auf ihre Kosten. Wer den Boden nicht nur umgraben, sondern auch kultivieren will, ist derweil beim Farming-Spiel My Time at Sandrock besser aufgehoben, während Robin Hood: Sherwood Builders euch den Bauauftrag in der Rolle des Rächers der Enterbten und Beschützer der Witwen und Waisen in die Hand drückt.

Weitere Vorteile für Abonnent*innen des Xbox Game Pass umfassen im Juni das Tricky Trials Update für Minecraft und wer monatlich die Ultimate-Variante des Abo-Service unterhält, darf sich in Smite über das Summer Sizzle Pack und in Monster Hunter Now über das New Season Bundle freuen. Wer angesichts der Vorfreude auf Monster Hunter Wilds bereits mobil jagt, bekommt also einen Haufen neuer Items spendiert, wie man auf der offiziellen Website verrät.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass in Kürze

Nach der süßen Freude folgt der bittere Trennungsschmerz, denn natürlich packen auch Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli wieder ein paar Spiele ihre sieben Sachen und kehren dem Xbox Game Pass den Rücken zu. Beeilt euch also, wenn ihr FIFA 22, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Stranded Deep, Story of Seasons: Friends of Mineral Town oder Sword and Fairy Together Forever spielen wollt – Deadline für die gerade genannten Titel ist der 30. Juni.

Noch ein bisschen länger Zeit, genauer gesagt bis zum 5. Juli, habt ihr derweil für Cricket 22. Wie immer gilt: Vor Ablauf der Frist sind alle baldigen Abgänger für Abonnent*innen vom Xbox Game Pass um 20 Prozent reduziert, sodass ihr sie zu einem günstigeren Preis dauerhaft in eure Bibliothek verfrachten könnt. Wenn ihr nochmal nachschauen wollt, welche Titel bislang im Juni ihren Weg in den Abo-Service fanden, findet ihr hier unsere Xbox Game Pass-Übersicht.

