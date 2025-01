Mit Doom, Oblivion & mehr? Neues Xbox-Event soll bald stattfinden

Das Spielejahr könnte seitens Xbox ein verdammt gutes werden: Microsoft hat dank zahlreicher Einkäufe in den letzten Jahren ein vielversprechendes Aufgebot im Gepäck. Doch was sehen davon wirklich in den nächsten paar Monaten?

Diese Frage könnte noch innerhalb des Januars beantwortet sein: Angeblich planen die Xbox Game Studios derzeit ein neues Event, um über künftige Spiele zu reden. Auf der Liste könnten sich unter anderem Doom: The Dark Ages, Fable und eventuell das Oblivion-Remake befinden. Wir verraten, was an dem aktuellen Gerücht dran ist.

Xbox: Neues Event angeblich in wenigen Tagen

Die Spekulation, dass schon sehr bald ein Xbox-Event stattfindet, basieren auf einem Tweet des bekannten Leakers eXtas1s: Auf Twitter schrieb er geheimnisvoll, mit ein paar Emojis versehen „Morgen… und 23“. Dazu kommt ein Gif, wo um Stille gebeten wird.

Was das genau bedeutet? Das verrät der Leaker nicht. Vermutlich bedeutet es aber, dass morgen (9. Januar 2025) die Ankündigung eines möglichen Xbox-Events kommt, welches dann vermutlich am 23. Januar stattfindet – ein Donnerstag, was durchaus passen könnte.

Schon in den vergangenen zwei Jahren fand immer gegen Ende des ersten Monats eines Jahres eine Developer Direct statt. In der Regel wurden dann wenige Studios ausgesucht, die näher auf ihre kommenden Spiele eingegangen sind.

Was könnte dann gezeigt werden?

Sollte sich der Kommentar seitens eXtas1s bewahrheiten, dann darf noch weiter spekuliert werden: Welche Entwickler*innen beziehungsweise Spiele kämen denn überhaupt für eine solche Xbox Developer Direct infrage?

Einer der Kandidaten könnte Doom: The Dark Ages sein, welches Microsoft und id Software erstmals im vergangenen Jahr angekündigt haben. Der Shooter soll noch in diesem Jahr für PC, Xbox Series X|S und die PlayStation 5 erscheinen – es wäre also ein guter Moment, um endlich mehr zu zeigen.

Ebenso könnte das im Februar erscheinende Avowed oder das erst kürzlich für 2025 bestätige The Outer Worlds 2 eine Rolle spielen. Oder wie wäre es mit dem angeblichen Remake zu The Elder Scrolls 4: Oblivion, welches vor kurzem erneut in der Gerüchteküche heiß gekocht wurde?

Ihr seht: Es besteht einiges an Potenzial für eine spannende Xbox Developer Direct. Ob diese aber wirklich Ende Januar folgt, bleibt abzuwarten – wir halten euch auf dem Laufenden.

