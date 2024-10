ERAZER Your Road To Victory: Auftakt auf der gamescom – Wie geht es weiter?

Mit der gamescom markierte ERAZER jüngst den aufregenden Auftakt der diesjährigen Your Road To Victory, kurz YR2V. Im Rahmen des Events konnten die ersten vier Challenger, also Kandidaten, die sich im Verlauf der Serie in Rocket League messen dürfen, ausgewählt werden. Jene dürfen sich jetzt auf das bevorstehende Bootcamp sowie das Grand Final freuen.

Die Qualifikation erfolgte über eine speziell für die Your Road To Victory entwickelte ERAZER Workshop Map, die in Zusammenarbeit mit dem bekannten Content-Creator Gidek entstanden ist. Die Karte ist mittlerweile über Steam verfügbar und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich auf dem gleichen Spielfeld wie die angehenden E-Sportler*innen zu messen.

ERAZER Your Road To Victory: Auf der gamescom laufen die Motoren heiß

Die gamescom war jedoch nur der Startschuss auf dem Weg zum Gamechanger 2024. Nach dem Event ging es direkt weiter mit den Online-Qualifikationen, die im 1v1-Modus ausgetragen wurden. Die beiden Qualifier der DACH-Region wurden live auf den Twitch-Kanälen der populären Content-Creator Mexify und Maxim gestreamt, wo auch in Zukunft weitere Übertragungen zu ERAZERs Your Road To Victory zu sehen sein werden.

Mexify, Honeypuu und Maxim stehen als Content-Creator zur Seite. (Quelle: ERAZER)

Auf internationaler Ebene wurde der Stream von Rasmelthor moderiert. Einer der erfolgreichsten Spieler im internationalen Qualifier war Mawkzy, der aktuell den ersten Platz im weltweiten Eins-gegen-Eins-Ranking belegt. Auf seinem persönlichen Twitch-Kanal bietet er weitere Einblick in seine Fähigkeiten am virtuellen Lenkrad.

18 Challenger sollt ihr sein

Insgesamt wurden bisher 16 Challenger für die YR2V ermittelt. Das nach Ruhm am E-Sport-Himmel trachtende Aufgebot wurde jüngst um zwei weitere aufstrebende Qualifikant*innen ergänzt, die sich in der Game City in Wien beweisen durften. Im Anschluss an diese erwartet alle 16 Kandidaten ein intensives Bootcamp, bei dem sie mit erfahrenen Coaches wie Rezears, Breezi, FlamE und AcroniK an ihrer Perfomance arbeiten werden.

Parallel zum Bootcamp findet auch die Paris Games Week statt. Im Rahmen dieser sollen noch zwei weitere Challenger ausgewählt werden. Jene beiden Spieler sollen dann anschließend direkt im großen Finale auf die übrigen Kandidaten treffen.

Auch von Zuhause mitfiebern und gewinnen: der YR2V Season Pass

Für all jene, die sich bisher nicht qualifizieren konnten oder Rocket League nicht zu ihren Hauptspielen zählen, bietet ERAZER den YR2V Season Pass an. Hier können Teilnehmende Hardware und andere Preise des Herstellers im Gesamtwert von 20.000 Euro gewinnen.

Heiße Preise warten mit dem YR2V Season Pass von ERAZER. (Quelle: ERAZER)

Schon die Anmeldung reicht aus, um die Chance auf einen 4.000 Euro-teuren Gaming-PC – den ERAZER Mechanic Epic in der exklusiven gamescom Edition – zu erhalten. Zusätzlich können durch das Erfüllen von bestimmten Quests weitere Preise und coole Merchandise-Artikel erspielt werden, die als Belohnung auf die Teilnehmer warten.

Nächster Stopp: Paris

Wie bereits angesprochen steht im Anschluss an die Game City in Wien als nächster Schritt auf der ERAZER Your Road To Victory die Qualifikation auf der Paris Games Week an – dicht gefolgt vom Bootcamp in der SK Gaming Facility in Köln.

Die offizielle Roadmap zur ERAZER Your Road to Victory 2024. (Quelle: ERAZER)

Hier werden die oben genannten Coaches sowie die Hosts, Maxim und Mexify, den wir schon auf der gamescom auf eine Partie Rocket League einladen durften – die Challenger Seite an Seite auf der Straße des Sieges begleiten.

Das Grand Final: Showdown in der Hauptstadt

Das große Finale wird als Live-Show im XPERION in Berlin ausgetragen und auch per Livestream auf Twitch übertragen.

Währenddessen bleibt der bereits angesprochene Season Pass für alle zugänglich, die attraktive Preise und Belohnungen erspielen wollen.

Schon im vergangenen Jahr feierte ERAZER mit der Your Road to Victory den Startschuss und auch in diesem Jahr geht es weiter: Rund um den europäischen Teil des Globus können sich junge Talente für das E-Sport-Event qualifizieren. Mit Rocket League, einem der weltweit meistgespielten Competetive Games, steht hierbei ein tragender Titel des E-Sports im Vordergrund.

Über eine Million aktive Spielerinnen und Spieler zählt der adrenalingeladene Autoball-Hit monatlich allein in Deutschland. Die entscheidende Frage bleibt aber natürlich bis zuletzt offen: Wer wird der Gamechanger 2024 und verlässt die ERAZER Your Road To Victory 2024 als Sieger? Wir bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden.

Quellen: ERAZER, Twitch.tv / mawkzy, Steam