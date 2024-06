Guide zum Elden Ring-DLC: So erreicht ihr die Blumenwiese im Norden, das Schaman-Dorf und die Fingerruinen von Dheo

Einen Großteil des Elden Ring-DLCs Shadow of the Erdtree findet man auf natürlichem Wege beim Erkunden, doch wer den nordöstlichsten Teil der Karte erforschen will, steht vermutlich vor einem Rätsel.

Denn das Erreichen der Blumenwiese namens Hinterland, dem Schaman-Dorf und den Fingerruinen von Dheo ist beileibe kein Zuckerschlecken und die Hinweise für den Zugang gelinge gesagt ziemlich kryptisch. Falls euch also nur noch diese Ecke des Schattenreiches fehlt und ihr einfach nicht darauf kommt, wie man in diesen Teil der Karte gelangt, verraten wir euch in unserem Guide Schritt für Schritt die Lösung.

Elden Ring-DLC: Von A wie Anfang bis B wie Bonny-Dorf

Der Beginn eurer Suche beginnt im Bonny-Dorf, das sich rechts von den Ruinen von Moorth in Scadu Altus befindet. Startet bei dem Ort der Gnade „Ruinen von Moorth“ und lauft in die Mitte der eingesackten Häuser, wo ihr ein großes Loch findet. Lasst euch Stück für Stück hinunterfallen, bis ihr am Boden angelangt seid. Lauft rechts an dem verriegelten Steingebäude vorbei und bis zu einer langen Strickleiter, die ihr emporklettert, bis ihr aus einem Brunnen hervorkommt und schließlich im Bonny-Dorf angekommen seid, wo ihr den gleichnamigen Ort der Gnade aktivieren könnt.

Im Norden des Bonny-Dorfes findet ihr eine Geste, die ihr für den Zugang zur Blumenwiese braucht. Auf unserer Karte seht ihr den genauen Ort. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment

Von hier geht es direkt nach Norden bis zur nächsten Klippe beziehungsweise dem verdorrten Baum kurz vorm Abgrund, an dessen Fuß eine kopflose Leiche mit kleinen Ästen an den Oberarmen kniet. In ihrem Schoß könnt ihr die Geste „Oh Mutter“ einsammeln, die ihr an einer anderen Stelle benutzen müsst. Nun geht es weit in den Norden: Teleportiert euch zum Ort der Gnade „Schattenbergfried, Hintertor“, der sich direkt vor dem Bosskampf gegen Kommandant Gaius befindet.

Der Weg dorthin ist ziemlich kompliziert und erfordert extensive Erkundung des Schattenbergfrieds. Falls ihr den Ort der Gnade noch nicht auf eigene Faust gefunden habt, nutzt doch unseren großen Boss-Guide zum Elden Ring-DLC und scrollt zum Part mit Kommandant Gaius, der euch im Detail erklärt, wie ihr dort ankommt. Den Boss selbst müsst ihr zum Glück nicht erledigen, um in den Nordöstlichsten Teil der Karte zu gelangen, dafür aber eine Nachricht auf dem Boden interpretieren.

Mit der richtigen Geste ins Schaman-Dorf / Shaman Village gelangen

Eine leuchtende Botschaft direkt im Raum mit der großen kopflosen Statue neben dem Ort der Gnade enthält nämlich die folgenden Worte: „Habt Erbarmen. Für die verstorbenen Schamanen.“ Hier müsst ihr nun, wie ihr vermutlich längst erwartet habt, eine Geste einsetzen – allerdings entgegen der offensichtlichen Verbindung nicht „Um Gnade betteln“, sondern natürlich die oben erwähnte „Oh Mutter“, die ihr im Bonny-Dorf gefunden habt.

Von selbst darauf zu kommen, welche Geste hier gefragt ist, dürfte sich schwierig gestalten. Die Verbindung von der Nachricht zu „Oh Mutter“ scheint eher weniger offensichtlich. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment

Führt die Geste aus, dann bewegt sich die Steinstatue mit krächzendem Geräusch nach rechts und gibt den Weg ins sogenannte Hinterland frei, der auf der Karte erkennbare Blumenwiese. Aktiviert den gleichnamigen Ort der Gnade, falls ihr direkt von den beiden Baumwächtern umgerannt werdet, dann könnt ihr den vermutlich letzten Teil eurer Karte erkunden, wo ihr unter anderem das Schaman-Dorf findet sowie die Fingerruinen von Dheo. Letztere spielen auch bei einer Quest eine besondere Rolle, mehr Details dazu findet ihr in unserem umfangreichen Boss-Guide zum Elden Ring-DLC.

