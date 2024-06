GTA Online: Alle Autos des Summer Updates „Dollar Bottom Bounties“ im Überblick

Draußen strahlt die Sonne und auch in GTA Online erblüht die für viele schönste Jahreszeit: Das große Summer Update 2024 für den Mehrspieler-Modus von GTA 5 ist da. Mit „Dollar Bottom Bounties“ finden auch neue Fahrzeuge ihren Weg in euren Fuhrpark, sofern ihr über das benötigte Ingame-Kleingeld vefügt.

Wir zeigen euch, welche Autos es jetzt schon gibt und für wie viele GTA-Dollar sie über die Theke gehen. Bedenkt jedoch: Wie üblich gibt es noch nicht alle neuen fahrbaren Untersätze zu kaufen, sondern nach und nach werden diese erst freigeschaltet. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

GTA Online: Die neuen Autos von Dollar Bottom Bounties

Im Detail gibt es mit dem Release von Dollar Bottom Bounties für GTA Online derzeit neun neue Autos, die ihr euch über den Ingame-Marktplatz besorgen könnt. Die Preise variieren dabei zwischen 1,2 bis maximal fünf Millionen GTA-Dollar – eine günstige Angelegenheit ist es also nicht, falls ihr alle Fahrzeuge erwerben wollt.

Drei neue Polizeifahrzeuge

Die wohl spannendsten neuen Autos bilden die Polizeifahrzeuge. Insgesamt stehen drei Stück zur Auswahl, die ihr günstiger erhaltet, wenn ihr eine verschiedene Anzahl von Streifenfahrten absolviert.

Impaler SZ Cruiser:

Kaufbar bei: Warstock Cache & Carry

Preis: 3.540.000 (Einkaufspreis) / 4.720.000 (Kaufen) GTA-Dollar

Besonderes Extra: Für Streifenfahrten in Dollar Bottom Bounties verfügbar

Greenwod Cruiser:

Kaufbar bei: Warstock Cache & Carry

Preis: 3.682.500 (Einkaufspreis) / 4.910.000 (Kaufen) GTA-Dollar

Besonderes Extra: Für Streifenfahrten in Dollar Bottom Bounties verfügbar

Dorado Cruiser:

Kaufbar bei: Warstock Cache & Carry

Preis: 3.753.750 (Einkaufspreis) / 5.005.000 (Kaufen) GTA-Dollar

Besonderes Extra: Für Streifenfahrten in Dollar Bottom Bounties verfügbar

Streife fahren mit dem Greenwood Cruiser: Dieses Fahrzeug gibt es in GTA Online seit dem Bottom Dollar Bounties-Update. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Ein weiteres Polizeiauto für alle Möchtegern-Gesetzeshüter in GTA Online: Der Impaler SZ Cruiser. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Der Dorado Cruiser ist seit dem Bottom Dollar Bounties-Update in GTA Online vertreten. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Sechs neue Motorsport-Autos

Selbst wenn ihr aber kein Interesse daran habt, semi-seriös durch GTA Online zu cruisen, gibt es für euch einen Nachschub an Mobilitätsoptionen. Schon jetzt bekommt ihr insgesamt sechs neue mehr oder weniger Luxuskarossen, die ihr auch ohne zusätzliche Bedingungen erwerben könnt.

Declasse Yosemite 1500

Kaufbar bei: Southern San Andreas Super Autos

Preis: 1.205.000 GTA-Dollar

Euros XS 32

Kaufbar bei: Legendary Motorsport

Preis: 1.499.000 GTA-Dollar

Besondes Extra: HSW-Verbesserungen bei LS Car Meet

Conquette D1

Kaufbar bei: Legendary Motorsport

Preis: 1.500.000 GTA-Dollar

Niobe

Kaufbar bei: Legendary Motorsport

Preis: 1.880.000 GTA-Dollar

Besondes Extra: HSW-Verbesserungen bei LS Car Meet

Paragon S

Kaufbar bei: Legendary Motorsport

Preis: 2.010.000 GTA-Dollar

Besondes Extra: Imani-Tech-Verbesserungen in der Agenturwerkstatt

Envisage

Kaufbar bei: Legendary Motorsport

Preis: 2.472.000 GTA-Dollar

Besondes Extra: Imani-Tech-Verbesserungen in der Agenturwerkstatt

Wenn es über Stock und Stein, aber dennoch schnell gehen muss: Der Declasse Yosemite 1500 begleitet euch in GTA Online. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Der Euros X32 gehört euch für rund anderthalb Millionen GTA-Dollar und kann sogar noch verbessert werden. Die Frontscheinwerfer haben sogar etwas Retro-Feeling. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Schicker Oldtimer-Style gefällt? In GTA Online gibt es nun die Coquette D1. Der Preis ist zwar nich gerade günstig, dafür aber richten sich die Blicke definitiv auf euch. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Schnittig und mit einer schicken Farbe versehen: Für fast zwei Millionen GTA-Dollar bekommt ihr den Niobe, der ordentlich viele Pferdestärken unter der Motorhaube besitzt. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Wer fast genau zwei Millionen GTA-Dollar überweist, darf in GTA Online fortan den Paragon S sein Eigen nennen und Los Santos‘ Straßen unsicher gestalten. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Der teuerste „normale“ Wagen in Bottom Dollar Bounties: Der Envisage ist ein richtiges Sportauto, um schnell von A nach B zu rasen. Los Santos‘ Polizei wird es gar nicht mögen. Credit: 4P / Screenshot / Rockstar Games

Das war es zumindest vorerst mit neuen Autos in GTA Online. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass in den nächsten Wochen noch weitere Fahrzeuge hinzugefügt werden – das eine oder andere war sogar bereits im Trailer zu sehen. Noch mehr Infos zum Summer Update von GTA Online findet ihr in einer separaten News.

