Xbox Game Pass: 3 Extra-Vorteile kennen viele gar nicht

Der Xbox Game Pass ist für Videospiele mittlerweile das, was Netflix für Filme und Serien ist. Mit einem stetig wechselnden Angebot an Titeln und exklusiven Rabatten für Abonnent*innen bietet der Service ein attraktives Gesamtpaket.

Besonders die PC-Version des Game Pass begeistert dabei die Nutzerschaft Day-One-Releases und einer Auswahl an Indie- und AAA-Spielen, sowie vielen zusätzlichen Features, die das Spielerlebnis noch weiter verbessern. Wenn ihr die Möglichkeiten des Dienstes richtig nutzt, könnt ihr euch auf einige praktische Funktionen freuen.

Xbox Game Pass: 3 praktische Features und besondere Vorteile

Der Xbox Games Pass kommt in verschiedenen Tarifmodellen für den PC, Konsolen oder auch beide Plattformen daher. Während es den PC Game Pass in den Optionen PC und Ultimate gibt, könnt ihr als Konsolennutzer*innen zwischen dem Xbox Game Pass Core, Standard und Ultimate wählen. Wer das Gesamtpaket möchte, bucht Ultimate. Die monatlichen Preise reichen dabei von 6,99 Euro (Core) über 11,99 Euro (PC) und 12,99 (Standard) bis hin zu 17,99 Euro (Ultimate).

Je nachdem, welche Option ihr davon nutzt, stehen euch die folgenden Extras zur Verfügung.

#1 Remoteinstallation und -verwaltung

Eine der nützlichsten Funktionen des Xbox Game Pass ist die Remoteinstallation und -verwaltung von Spielen. Über die mobile App oder Xbox.com könnt ihr dem Support zufolge Spiele direkt auf euren PC oder eure Konsole herunterladen, auch wenn ihr unterwegs seid. So spart ihr euch lange Downloadzeiten bei größeren Titeln und habt eure Spiele sofort startbereit, sobald ihr wieder vor eurem Rechner sitzt.

Pass-Nutzerinnen und -Nutzer mit einem Ultimate-Abonnement profitieren zusätzlich von Cloud Gaming und Streaming.

#2 EA Play als Teil des Abos

Ein weiterer Vorteil ist die Integration von EA Play. Zumindest für einige Abonnent*innen: „Die EA Play-Mitgliedschaft ist jetzt ohne zusätzliche Kosten in PC Game Pass und Ultimate enthalten“, heißt es dazu von Microsoft. Damit könnt ihr auf eine Vielzahl von Titeln von Electronic Arts zugreifen, ohne ein separates Abo abschließen zu müssen.

Neben der Spielebibliothek bietet EA Play auch die Möglichkeit, neue Releases vor dem Kauf bis zu zehn Stunden lang zu testen. Wenn euch ein Spiel gefällt, erhaltet ihr beim Kauf zudem einen Rabatt von zehn Prozent für Mitglieder*innen.

#3 Xbox Game Bar

Für alle, die gern am PC online mit Freundinnen und Freunden spielen, bietet der Xbox Game Pass eine Alternative zu Programmen wie Discord. Über die Xbox Game Bar könnt ihr direkt im Spiel per Tastenkombination (Win + G) andere Gamer*innen zu einer Party einladen und einen Sprachkanal nutzen, ohne das Spiel verlassen zu müssen. Diese Funktion ist besonders praktisch, da ihr auch in der Party bleiben könnt, selbst wenn ihr verschiedene Spiele spielt.

Microsoft weist dabei auf eines explizit hin: „Um viele der Xbox-Features in Game Bar verwenden zu können, müssen Sie die Xbox App für Windows installiert haben und angemeldet sein.“ Zudem ist seit Oktober 2024 Windows10 22H2 oder höher erforderlich, damit ihr auch wirklich alle Funktionen innerhalb der Xbox App und Game Bar ordnungsgemäß nutzen könnt.

Das gibt es aktuell im Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass bietet mit seinen verschiedenen Modellen und Tarifen einige Zusatzfunktionen und Vorteile, die vielleicht nicht alle von euch schon kennen. Zusammen mit der umfangreichen Spielebibliothek erlauben sie regelmäßige, spannende Abwechslung.

Ganz aktuell könnt ihr euch beispielsweise auf gleich 14 neue Titel im Xbox Game Pass freuen. Dafür verschwinden aber natürlich auch wieder einige Spiele aus dem Abonnement.

Quellen: XBox Support

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.