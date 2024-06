Assassin’s Creed mit Remake-Flut: Mehrere Neuauflagen sind definitiv in Entwicklung

Noch dieses Jahr entführt euch Assassin’s Creed Shadows ins feudale Japan und beginnt damit einen neuen Abschnitt des Franchise. Zukünftig wird sich Ubisoft aber auch älteren Serienteilen noch einmal widmen, wie nun CEO Yves Guillemot direkt bestätigt hat.

In der Gerüchteküche wird bekanntlich schon länger gemunkelt, dass beim französischen Publisher mindestens eine Neuauflage von Assassin’s Creed 4: Black Flag entsteht. Offenbar sind aber gleich mehrere Remakes geplant, die in den nächsten Jahren erscheinen dürften.

Voller Fokus auf Assassin’s Creed: Von Neu bis Remake

Ja, richtig gelesen: Es befindet sich mehr als nur eine Neuauflage in Arbeit, wie Guillemot in einem Interview auf der Ubisoft-Webseite verrät. „Die Spieler können sich auf einige Neuauflagen freuen, die es uns ermöglichen, einige der Games, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben, wieder aufzugreifen und zu modernisieren; es gibt Welten in einigen unserer älteren Assassin’s Creed-Spiele, die immer noch extrem viel Potenzial haben“, so der Geschäftsführer und Gründer des französischen Publishers.

Ein weiterer Grund, warum man an mehreren Remakes arbeitet: Ubisoft will weiterhin kontinuierlich das Franchise bedienen, ohne sich zu sehr im Einheitsbrei zu verrennen. „Das Ziel ist es, Assassin’s Creed-Spiele regelmäßiger zu veröffentlichen, aber nicht, dass es jedes Jahr die gleiche Erfahrung ist“, führt Guillemot weiter aus. Diese Abwechslung soll auch durch ungewöhnliche Erfahrungen sichergestellt werden.

Als Beispiel führt er Assassin’s Creed Hexe an, welches sich „sehr von Assassin’s Creed Shadows unterscheidet“. Details möchte er natürlich keine nennen, aber er ist sich sicher, dass man die Spieler*innen damit überraschen wird.

Welches Spiel verdient ein Remake?

Im Interview verrät Guillemot ebenfalls nicht, welche Assassin’s Creed-Serienteile ein Remake verdient hätten. Als nahezu sicher gilt jedoch die Neuauflage von Assassin’s Creed 4: Black Flag, über die in der Vergangenheit schon vertrauenswürdige Insider berichtet haben. Offiziell ist das Piraten-Projekt bislang aber nicht angekündigt.

Eine Rückkehr zu Assassin’s Creed 2 ist ebenfalls vorstellbar: Die Meuchelmörderei in der italienischen Renaissance gilt als Meilenstein des Franchise und Protagonist Ezio Auditore da Firenze ist bis heute in der Community sehr beliebt. Es wäre demnach nicht allzu verwunderlich, wenn Ubisoft auf diesen Nostalgie-Faktor für ein Remake setzen würde.

Erst einmal geht es aber dieses Jahr mit einem neuen Spiel weiter. Auf dem Summer Game Fest konnten wir bereits einen ersten Blick auf Assassin’s Creed Shadows werfen und uns mit den Entwickler*innen unterhalten.

