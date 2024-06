Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Rekordverdächtige Verkaufszahlen schon nach einer Woche

Dass die Videospielwelt im Elden Ring-Fieber ist, ist allenthalben zu beobachten. Wenn es dafür noch einen Beweis bedurfte, gibt es nun die offiziellen Verkaufszahlen des DLCs Shadow of the Erdtree, die auf dem Twitter Account von Elden Ring mitgeteilt wurden.

In nicht einmal einer Woche seit dem Release am 21. Juni hat es die Erweiterung des FromSoftware-Titels von 2022 auf mehr als fünf Millionen verkaufte Exemplare gebracht.

Schon 20 Prozent der ursprünglichen Elden Ring-Spielerschaft ist zurückgekehrt

Durch diese Zahlen lässt sich sogar ungefähr sagen, wie viele alteingesessenen Elden Ring-Spieler*innen für den DLC zurückgekehrt sind. Mitte Juni erst hatte Entwicklerfirma FromSoftware verkündet, dass sich das Soulslike weltweit über 25 Millionen Mal verkauft hat. Damit haben etwa 20 Prozent der Elden Ring-Fans die Rückkehr in die Zwischenlande schon in der ersten Woche gewagt. Mehr werden unweigerlich folgen und auch das Hauptspiel wird sicherlich noch einmal eine Steigerung der Verkaufszahlen erfahren.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Elden Ring: Shadow of the Erdtree liegt bei Metacritic derzeit bei einer Bewertung von durchschnittlich 95 Prozent und wäre damit das derzeit bestbewertete Spiel des Jahres (wenn man DLCs in die Bewertung einfließen ließe). Der Userscore, basierend auf über 1.000 Bewertungen, liegt bei 8.2. Einer der letzten großen und mit Spannung erwarteten DLCs der jüngeren Vergangenheit – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – knackte die Marke von fünf Millionen Käufe übrigens Ende 2023, wie Entwickler CD Projekt Red Anfang des Jahres auf Twitter mitteilte. Erschienen war es Ende September, brauchte also für die Marke mehr als zwölfmal so lange wie Shadow of the Erdtree.

Natürlich sind solche Vergleiche nicht immer fair oder maßgeblich für den absoluten Erfolg eines Spiels anzusehen, es verdeutlicht aber, welche Vorfreude für dieses Spiel herrschte. Wenn ihr euch davon nicht habt anstecken lassen – auch okay. Schließlich ist ein Elden Ring absichtlich nicht für jedermann gedacht – und selbst Schöpfer Hidetaka Miyazaki hat seine Probleme damit.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quellen: Twitter / ELDENRING, fromsoftware_pr, CDPROJEKTRED_IR; Metacritic