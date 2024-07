Fallout-Fan entdeckt jetzt, wo genau die letzte Folge der Staffel 1 endet – und es sieht verblüffend aus

Ein Fallout-Fan hat allem Anschein nach ziemlich genau herausgefunden, wo sich Aufseher Hank MacLean im finalen Filmbild der letzten Folge von Staffel 1 der Amazon-Serie aufhält.

Das entdeckte der clevere Fan vor allem deshalb, weil sich die Serie in der Darstellung von New Vegas sehr werkgetreu an die Spielevorlage hält. Aber ganz langsam.

Fallout-Fieber und was bisher geschah

Die erste Staffel der Serienadaption aus dem postapokalyptischen Ödland war ein voller Erfolg. Alleine, wie die Computerkünstler*innen hinter Regisseur und Produzent Jonathan Nolan und den beiden Showrunner*innen Geneva Robertso-Dworet und Graham Wagner die Videospielwelt in den Streaming-Kosmos gehoben haben, ist verblüffend. Entsprechend laufen die Vorbereitungen für die Nachfolge-Staffel von Fallout bereits auf Hochtouren.

Mitunter haben Robertso-Dworet und Graham Wagner jüngst im Rahmen eines Interviews zur Fallout-Serie mit dem Branchenmagazin Variety verraten, dass Robert House als einer der wichtigsten Charaktere aus dem Spiel Fallout: New Vegas seine Rückkehr feiern wird. In welchem Ausmaß der Wiederkehrer Mr. House seinen Auftritt aus der ersten Staffel fortsetzen wird, bleibt freilich abzuwarten. Die allerletzte Einstellung der bisher finalen Fallout-Folge deutet jedenfalls mehr als an, dass es für unsere Held*innen Lucy MacLean, Cooper Howard und Maximus nach New Vegas gehen wird. Aber was hat das mit trickreichen Fallout-Fans zu tun?

Wie ein Fallout-Fan New Vegas jetzt neu entdeckt hat

Jetzt also hat sich ein Enthusiast genauer in Fallout: New Vegas umgeguckt – und will herausgefunden haben, wo genau sich Aufseher Hank MacLean im Ende von Staffel 1 Folge 8 befindet. Genauer: Laut Reddit-Nutzer*in GoArray befindet sich MacLean auf der Ranger-Station Foxtrot im Mojave-Ödland.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

GoArray postet sogar ein Vergleichsbild, auf dem die Ansicht auf New Vegas aus der Serie und dem Spiel nebeneinandergelegt werden – und erstaunt damit, wie originalgetreu die Serienadaption bleibt. Die Stripdance-Bar Gomorrah und die Casinos Lucky 38, Tops und Ultra-Luxe befinden sich im Abstand zueinander ziemlich genau dort, wo sie auch in der Spielvorlage aufragen. Ihren Gaming-Pendants sehen sie zudem sehr ähnlich, sofern das aus der Ferne beurteilbar ist.

Apropos: Wem das postapokalyptische Rollenspiel bei Amazon zu sehr in eine serielle Erzählform gepresste ist, den oder die könnte amüsieren, was beinharte Fallout-Fans alles auf sich nehmen, nur um innerhalb des Spiels ihren Sohn Shaun zu verputzen. Da würde selbst ein Zombie-erprobter George R. Romero große Augen machen.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quellen: Reddit / @GoArray, Fallout Fandom, Fallout Wiki