Passend zur EM: EAs wohl beliebteste Fußballsimulation könnt ihr ab sofort kostenlos im Game Pass zocken

Während Fußball-Fans aus aller Welt derzeit ihre Augen auf Deutschland und die hierzulande abgehaltene Europameisterschaft richten, sollten sportvernarrte Spieleliebhabende derweil einmal einen Blick auf den Xbox Game Pass werfen.

In Kooperation mit Microsoft hat Publisher Electronic Arts der Spielebibliothek nämlich jüngst den wohl beliebtesten Vertreter aller Fußballsimulationen hinzugefügt: Neuerdings könnt ihr EA Sports FC 24 mit dem Abonnement „kostenlos“ spielen.

Xbox Game Pass: Mit EA Sports FC 24 kommt auch in eurem Wohnzimmer Stadionatmosphäre auf

Vermutlich ist der Zeitpunkt für die sportliche Ergänzung des Xbox Game Pass nicht zufällig gewählt: Die Gruppenphase der Euro 2024 steht kurz vor dem Abschluss, schon am Wochenende tritt Gastgeber Deutschland im Achtelfinale der Nationalmannschaft Dänemarks gegenüber. Passenderweise findet ihr als Abonnent oder Abonnentin des Service nun den aktuellen Eintrag aus EAs Fußballsimulationsreihe – die zuvor unter dem Namen FIFA und der jeweiligen Jahreszahl bekannt war – im Angebot der Xbox-Konsolen sowie auf dem PC.

Das Spiel feierte seinen Release zwar schon im September des vergangenen Jahres, seitdem wurden die Kader jedoch regelmäßigen Updates unterzogen und der Titel mit fortlaufenden Live-Service-Inhalten immer wieder aufgefrischt. Auch wir haben EA Sports FC 24 damals mit einem Test auf den Rasen geschickt – mit gemischten, aber überwiegend positiven Emotionen.

Die Veröffentlichung des Titels symbolisierte gleichzeitig den Bruch zwischen EA und der Weltfußballorganisation FIFA, die Berichten zufolge über eine Milliarde US-Dollar vom Publisher verlangte, um den ursprünglichen Seriennamen beibehalten zu können. Electronic Arts ließ sich nicht auf teure Machtspielchen ein und änderte den Namen kurzerhand, nachdem man die Zusammenarbeit mit der FIFA beendet hatte. Letztere werkelt nun mit einem anderen Partner an einem eigenen Fußballspiel, das den alten Namen tragen soll und somit wohl ein weiteres Mal für Verwirrung unter den Spieler*innen sorgen dürfte.

Trotz der Namensänderung müsst ihr in EA Sports FC 24 dank separater Lizenzvereinbarungen allerdings kaum Abstriche machen: Teams, Namen, Stadien und andere lizenzierte Spielelemente sind von der Änderung gar nicht oder teilweise minimal betroffen, sodass es sich noch immer wie ein Abstecher in die reale Welt des Profifußballs anfühlen dürfte. Besonders cool: Auch die Lizenz für die derzeitige Europameisterschaft ist vorhanden, womit ihr das Turnier mit euren eigenen Aufstellungen nachspielen und so vielleicht im Vorfeld einen realistischen Ausgang simulieren könnt. Welche neuen Spiele die zweite Juni-Welle in den Xbox Game Pass spült, erfahrt ihr an anderer Stelle.

Quellen: Xbox Blog