Bei Amazon bekommt ihr eine der letzten Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector’s Editions gerade zum ursprünglichen Preis

In nicht mal mehr ganz einer Woche ist es endlich so weit: FromSoftware veröffentlicht mit Shadow of the Erdtree den langersehnten Elden Ring-DLC. Und bei Amazon bekommen Sammlerinnen und Sammler nun die Chance, sich die begehrte Collector’s Edition zu sichern.

Eben jene ist eigentlich seit Wochen und Monaten regelmäßig ausverkauft – immer wieder einmal schaffen es aber ein paar Rückläufer und einzelne Restbestände in den Verkauf. Ihr solltet euch besser beeilen, denn womöglich ist das Angebot schon in Kürze nicht mehr verfügbar.

Amazon: Schnappt euch jetzt noch eine der letzten Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector’s Editions

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, da brachte das für seine Dark Souls-Spiele ohnehin bereits beliebte Entwicklerstudio FromSoftware seinen bislang wohl größten Meilenstein auf den Markt. Die Rede ist natürlich von Elden Ring, das 2022 sämtliche nennenswerte Awards der Videospielbranche abstauben und ein loderndes Leuchtfeuer für die ganze Industrie entfachen sollte.

Seitdem sehnten sich Fans nach frischen Inhalten für das adrenalingeladene Abenteuer – und die japanischen Entwickler und Entwicklerinnen zeigten Gnade. Nicht umsonst also gilt die Collector’s Edition von Shadow of the Erdtree als heiß begehrt – bei Amazon bekommt ihr jetzt ein paar der letzten Exemplare vor Release zur unverbindlichen Preisempfehlung angeboten:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree in der Collector’s Edition für 249,99 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Nur so lange der Vorrat reicht verfügbar

Dabei habt ihr – zumindest wenn ihr euch beeilt und nach aktuellem Stand – die Wahl zwischen der PS5-, der Xbox– sowie der PC-Version und genießt die von Amazon ausgeschriebene Vorbesteller-Preisgarantie, mit der ihr die günstigste Summe auf den Tisch legt, sollte sich diese bis zum Release noch einmal verändern. Ihr werdet über die Grenzen der Zwischenlande hinaus entführt, um das Schattenland zu erkunden – eine völlig neue Welt in Elden Ring.

Nicht nur auf ein paar taufrische Ausrüstungsgegenstände und das eine oder andere hinzugefügte und womöglich wuchtige Waffentalente könnt ihr euch freuen, sondern auch auf brandneue und in gewohnter Manier brachiale Boss-Begegnungen sowie einige bislang unerzählte Geschichtsstränge gilt es sich einzustellen. Mit der begehrten Sammleredition der Erweiterung bekommt ihr neben dem DLC als Code auch ein 40-seitiges Hardcover-Artbook, eine coole Mesmer der Pfähler-Statue mit einer Höhe von 46 Zentimetern sowie den kompletten Soundtrack des Spiels geboten.

Gedulden müsst ihr euch wie eingangs erwähnt keine Ewigkeit mehr, denn mit dem 21. Juni ist es endlich so weit und die sinisteren Schattenlande öffnen endlich ihre Pforten. Ob ihr die Expansion überhaupt auf eurem PC zum Laufen bekommt oder ihr euch erst einmal bei Amazon etwas frische Hardware zulegen müsst, verraten derweil die Systemanforderungen für Shadow of the Erdtree. Und warum viele Spielerinnen und Spieler trotzdem nicht direkt zum Release in den Elden Ring-DLC einsteigen können, erfahrt ihr an anderer Stelle ausführlicher.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Quelle: Amazon