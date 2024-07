Alle Infos zu Dragon Age: The Veilguard im Überblick – Release, Plattformen und Inhalte

Aus dem Projekt Dragon Age: Dreadwolf wurde das Spiel Dragon Age: The Veilguard, welches dem Franchise nach stolzen zehn Jahren ohne neuen Ableger endlich wieder neues Leben einhauchen soll.

Mit Spannung beobachten die Fans, was Studio BioWare ihnen auf dem Weg zum Release an zu erwartenden Inhalten präsentiert. Wir haben alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst, die bisher über das Game bekannt sind.

Release und Plattformen: Wann und worauf erscheint Dragon Age: The Veilguard?

Ein Countdown zum Release von Dragon Age: The Veilguard kann momentan noch nicht fest gesetzt werden, da ein genauer Releasetermin noch aussteht. Auf der offiziellen Webseite des Spiels findet sich in einem schriftlichen Update zu dessen Status aber der Hinweis, dass der Herbst 2024 als Zeitraum der Veröffentlichung angestrebt wird.

Wenn ihr also aus dem Fenster schaut und beobachten könnt, wie die Blätter an den Bäumen sich bunt färben, ist es wahrscheinlich schon so weit und der neueste Dragon Age-Teil hat die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erreicht.

Welche Editionen von Dragon Age: The Veilguard gibt es und wie teuer sind sie?

Aktuell sind noch keine Vorbestellungen zu Dragen Age: The Veilguard möglich. Sobald nähere Infos zum Erscheinungsdatum auftauchen, sollte auch der Startschuss zum Vorabkauf nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wenn der entsprechende Zeitpunkt eingetroffen ist, werden wir natürlich alle wichtigen Details zu den angebotenen Editionen und deren Preisen ergänzen.

Story: Worum geht es überhaupt in Dragon Age: The Veilguard?

Schauplatz der Geschichte im vierten Ableger der Dragon Age-Reihe ist die Welt von Thedas. Wie zu vermuten wahr, gilt hier nicht das Motto Friede, Freude, Eierkuchen, denn zwei uralte Elfengötter haben sich aus der Finsternis erhoben und drohen nun das Reich ins Verderben zu stürzen. Euer Einsatz ist gefragt, um das bevorstehende Übel zu verhindern.

Ganz ohne Begleitung werdet ihr dabei allerdings nicht weit kommen, daher solltet ihr nicht auf die Hilfe eurer sieben Gefährten und Gefährtinnen verzichten. Zusammen werdet ihr zur sogenannten Schleierwache und stellt euch mit vereinten Kräften epischen Gegnern wie der dunklen Brut, Dämonen und Drachen entgegen.

Auf eurem Weg durch ein von Kriegen und Konflikten gezeichnetes Land lernt ihr nicht nur die Geschichten des Volkes, sondern erfahrt gleichzeitig mehr über die einzigartigen Hintergründe eurer Gruppenmitglieder. Während des gemeinsamen Abenteuers können unabhängig des Geschlechts sowohl Freund- als auch Liebschaften entstehen. Es soll wohl auch keine Scheu davor herrschen, zum richtigen Zeitpunkt alle Hüllen fallen zu lassen.

Gameplay: Wie fallen die Spielmechaniken aus?

Bei der Erstellung eures Charakters, eines sogenannten Rook, wählt ihr aus den drei Klassen Krieger*in, Magier*in und Schurk*in. Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, stehen euch zwei unterschiedliche Waffentypen und spezielle Fähigkeiten zur Verfügung. Gesammelte Erfahrungswerte übersetzen sich in Stufenaufstiege, die neue Optionen für die Fertigkeitsbäume eurer Gruppe freischalten. Macht ihr zusätzlich Gebrauch von Artefakten, lässt sich eurer Build weiter aufwerten.

Den verschiedenen Gegner-Typen begegnet ihr in Echtzeit-Kämpfen, die ihr durch eine kluge Kombination aus Angriffen, Parade und Ausweichen gewinnt. Über das Fähigkeitenrad für Gefährtinnen und Gefährten sichert ihr euch zusätzliche Unterstützung. Ein circa zwanzig-minütiger Gameplay-Ausschnitt zeigt die Mechaniken des Fantasy-Rollenspiels im Details:

Damit alle Spieler*innen das richtige Niveau an Herausforderung für sich selbst festlegen können, sind vielfältige Optionen vorgesehen, die den Schwierigkeitsgrad beeinflussen.

Quellen: ea.com, YouTube / Dragon Age