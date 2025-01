GTA 6: Die verrücktesten Spekulationen zu Trailer 2 und zum Release

GTA 6 steht in den Startlöchern. Obwohl die Community sehnlichst auf Neuigkeiten zum Spiel wartet, gibt sich Rockstar Games bedeckt. Trotzdem sind schon viele (angebliche) Details über den kommenden Rockstar-Blockbuster bekannt, die aus Leaks, Aussagen von Brancheninsider*innen oder offiziellem Rockstar-Material stammen.

Das häppchenweise Anfüttern der Fans erinnert an das Vorgehen bei Red Dead Redemption 2. Dennoch bleibt zu beachten: Viele der bisher verfügbaren Informationen basieren auf Spekulationen und Gerüchten – und Rockstar ist bekannt dafür, seine Community zu überraschen.

GTA 6: Bereit für News

Zentral ist die Frage, wann wir mit neuen Informationen zu GTA 6 rechnen können. Der erste Trailer erschien am 5. Dezember 2023 und zeigte die Spielwelt Vice City sowie die möglichen Hauptcharaktere Lucia und Jason, die in einer Bonnie-und-Clyde-ähnlichen Beziehung zu stecken scheinen.

Durch akribische Recherchen haben GTA 6-Fans aufgezeigt, wie sehr Vice City der amerikanischen Stadt Miami ähnelt – die Liebe zum Detail seitens Rockstar ist wie gewohnt einzigartig. Der Trailer weist außerdem darauf hin, dass soziale Medien eine gewisse Rolle im Gameplay spielen werden. Denn viele der enthaltenen Szenen sind von viralen Videos inspiriert, die auf realen Ereignissen basieren.

Seit der Veröffentlichung von Trailer 1 sitzen die Fans jedoch auf dem Trockenen. Damit bricht Rockstar einen unrühmlichen Rekord: Denn noch nie hat das Studio so lange für News zu einem Titel geschwiegen wie bei GTA 6. Die Community dürstet dementsprechend nach jeder Art von Hinweis oder Veröffentlichung, seien es Screenshots, Ankündigungen oder eben gleich ein neuer Trailer.

Mögliches Release-Datum und wilde Theorien

Auch das Release-Datum bleibt ein Rätsel. Der Herbst 2025 wird als möglicher Veröffentlichungszeitraum gehandelt, doch Branchenexpert*innen wie Jason Schreier gehen eher von 2026 für die Veröffentlichung von GTA 6 aus. Verschiebungen wären keine Überraschung, da Rockstar bisherige Titel ebenfalls verschoben hat, um die hohen Erwartungen zu erfüllen. Etliche Theorien zum exakten Veröffentlichungsdatum wie die „Mond-Theorie“ oder die „27er-Theorie“ sind bisher ins Leere gelaufen.

Etwas aussagekräftiger sind die mutmaßlichen Gameplay-Features, auf die bisherige Leaks, der Trailer und Expert*innenaussagen schließen lassen. Auf Youtube erklärt ein Spielejournalist, dass Rockstar möglicherweise Elemente aus Red Dead Redemption 2 übernimmt, etwa ein realistisches Inventarsystem und vertiefte Interaktionsmöglichkeiten mit NPCs. Statt am Pferd könnten Waffen im Auto gelagert und getauscht werden.

Ein von Fans beschriebenes, mögliches GTA 6-Gefängnisfeature zählt zu den interessantesten Fantheorien für ein abwechslungsreiches Gameplay. Insbesondere auf Reddit wünscht sich die Community eine Vielzahl von ähnlichen In-Game-Features, die das Spielerlebnis immersiver machen sollen.

GTA 6 setzt wohl neue Maßstäbe für die gesamte Gaming-Industrie

Laut Insider*innen könnte die Preisgestaltung von GTA 6 gänzlich neue Standards für die Einführungspreise von AAA-Titeln setzen. Das Spiel, das in der Entwicklung angeblich Kosten in Milliardenhöhe verursacht, soll dabei nach Hochrechnungen von Analyst*innen einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar innerhalb der ersten zwölf Monate nach dem Release erzielen.

Der Experte Matthew Dall glaubt zudem, dass Rockstar Games für GTA 6 einen Preis von rund 80 bis 100 Euro ansetzen könnte. Wenn weitere Studios nachziehen, wäre eine allgemeine Preissteigerung von etwa zehn Euro pro Game in der gesamten Branche möglich.

Die Online-Abonnements stellen eine weitere wichtige Einnahmequelle für Rockstar dar. In diesem Zusammenhang könnte Rockstar aus der beliebten GTA-5-Roleplay-Szene gelernt haben. Die Zusammenarbeit mit dem Modding-Team Cfx.re deutet darauf hin, dass Roleplay-Elemente in den neuen Online-Modus integriert werden.

Kommt bald ein neuer Trailer?

Auch in Sachen zweitem Trailer kommt es immer wieder zu vermeintlichen Neuigkeiten und angeblichen Leaks, die die Gerüchteküche anheizen. Erst kürzlich hatte eine Ankündigung auf Reddit Fans regelrecht wütend gemacht. Dort hieß es, der nächste GTA 6-Trailer würde im Februar erscheinen.

Für alle Wartenden gibt es jedoch guten Grund zur Hoffnung: Nach der bisherigen Marketingstrategie von Rockstar sollte ein zweiter Trailer bereits in Produktion sein. Der Clip wird sehr wahrscheinlich die Annahme zementieren, dass GTA 6 mit einer bombastischen und hyperrealistischen Grafik aufwartet.

Während News, Leaks und Spekulationen die Erwartungen in der Gaming-Community auf ein Rekordhoch treiben, warten die Fans gespannt auf den nächsten großen Schritt in der Spielereihe. Nach bewährtem Muster aus der Red Dead Redemption 2-Kampagne dürfte der kommende GTA 6-Trailer nicht nur tiefere Einblicke in Story und Charaktere gewähren, sondern auch erstes echtes Gameplay präsentieren.

Mit einem erwartbar sensationellem Look, wahrscheinlich revolutionären Spielmechaniken und einer fesselnden Story scheint GTA 6 mehr als bereit, neue Maßstäbe zu setzen – ganz gleich, ob der Release nun 2025 oder 2026 erfolgt.

